Seallaidhean ùra air Mars: A’ foillseachadh dìomhaireachdan taobh a-staigh a’ Phlanaid Dheirg

Ann an lorg cudromach, tha tonnan seismic mar thoradh air buaidh meteorite air Mars air sealladh ùr a thoirt do luchd-saidheans air gnìomhachd enigmatic a-staigh a’ Phlanaid Dheirg. Chruinnich uachdaran InSight NASA dàta a tha air leantainn gu ath-luachadh susbainteach air structar a-staigh Mars. Tha am fiosrachadh seismic ùr-nodha seo air còmhdach de chreig leaghte fhoillseachadh nach robh fios roimhe a tha timcheall cridhe meatailteach tiugh is dùmhail.

Tha an dàta seismic a’ nochdadh raon falaichte de chreig leaghte a’ còmhdach cridhe Mars. Ron fhoillseachadh seo, cha robh luchd-saidheans air fhaicinn ach tonnan seismic a bha a’ breabadh far mullach a ’chridhe, gun a bhith a’ dol a-steach dha. Sheall giùlan nan tonn sin gu robh còmhdach silicate leaghte ann, mu 90 mìle de thighead, suidhichte aig bonn an fhallainn - an còmhdach creagach a tha eadar an rùsg as fhaide a-muigh aig Mars agus a chridhe. Tha an lorg iongantach seo a’ nochdadh gu bheil còmhdach leaghte aig Mars, eu-coltach ris an Talamh, timcheall air a chridhe.

A bharrachd air an sin, rinn an luchd-rannsachaidh ath-àireamhachadh air meud cridhe Mars, a’ faighinn a-mach gu bheil e timcheall air 30% nas lugha ann an tomhas-lìonaidh na bha dùil roimhe. Le trast-thomhas de mu 2,080 mìle, tha an cridhe gu ìre mhòr air a dhèanamh suas de iarann ​​​​agus nicil, còmhla ri eileamaidean nas aotroime leithid sulbhur, ocsaidean, carbon, agus hydrogen. Ach, tha a’ chuibhreann de na h-eileamaidean nas aotroime sin ann an sgrìobhadh a’ chridhe nas ìsle na na tuairmsean roimhe, a’ toirt a-steach dìreach 9-15% a rèir cuideam.

Thachair a’ bhuaidh meteorite a bhrosnaich am briseadh seismic seo ann an sgìre na Gàidhealtachd de Mars ris an canar Tempe Terra air 18 Sultain 2021. A dh’ aindeoin suidheachadh a ’bhuaidh air taobh eile Mars bho shuidheachadh InSight ann an Elysium Planitia, dh’ adhbhraich e crith-thalmhainn de mheud 4.2 agus dh’ fhalbh e. air cùl sgàineadh a tha mu 425 troigh a leud. Bha an tachartas seo deatamach ann a bhith a’ sgaoileadh tonnan seismic tro thaobh a-staigh domhainn a’ phlanaid, a’ toirt cothrom do luchd-saidheans seallaidhean gun choimeas fhaighinn air cridhe Mars.

Tha misean InSight, ged a leig NASA dheth a dhreuchd ann an 2022 às deidh ceithir bliadhna de dh’ obair, a ’leantainn air adhart a’ fàgail dìleab mhaireannach. Tha na clàran seismic luachmhor aige air beairteas eòlais a thoirt seachad mu na pròiseasan iom-fhillte agus ioma-thaobhach a tha a’ cumadh Mars. Tha mion-sgrùdadh leantainneach air an dàta seo a’ gealltainn ar tuigse air taobh a-staigh inntinneach a’ Phlanaid Dheirg a dhoimhneachadh.

FAQ:

