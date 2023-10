A’ Rannsachadh a’ Chuain Dhomhain: Seallaidhean bho Ocean Explorer Jon Copley

Tha an rannsachair cuan Jon Copley air bliadhnaichean a chuir seachad a’ dol a-steach do dhoimhneachd a’ chuain gus sgrùdadh a dhèanamh air na creutairean agus na h-àrainnean dìomhair aige. Anns an leabhar ùr aige, “Deep Sea: 10 Things You Should Know”, tha Copley a’ dèiligeadh ri ceistean cumanta agus mì-thuigse mun mhuir dhomhainn.

Tha Copley a’ bruidhinn air cuid de na chaidh a lorg o chionn ghoirid ann an rannsachadh mara domhainn, gu sònraichte ann an raon eag-eòlas mothachaidh. Tha luchd-saidheans air sealladh fhaighinn air mar a tha beathaichean mara domhainn a’ faicinn an àrainneachd agus ag eadar-obrachadh le chèile. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt dùbhlan don bheachd gur e rìoghachd neo-thorrach agus neo-aithnichte a th’ anns a’ mhuir dhomhainn.

Is e aon de na mì-thuigse as motha mun mhuir dhomhainn am beachd nach eil mòran fios againn mu dheidhinn an taca ris a’ ghealach no Mars. Ged a tha mapadh mionaideach air grunnd a’ chuain fhathast neo-chrìochnaichte air sgàth nan dùbhlain a tha an cois uisge na mara, tha ar n-eòlas air a’ mhuir dhomhainn fada nas àirde na ar tuigse air uachdar eile air an taobh a-muigh. Tha an cuan domhainn na eag-shiostam beairteach agus eadar-mheasgte a tha na dhachaigh do ghrunn ghnèithean.

Tha mèinneadh domhainn-mara air aire a tharraing chun chuan dhomhainn, ach tha Copley a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha rannsachadh agus riaghladh faiceallach gus a’ bhuaidh àrainneachdail a dh’ fhaodadh a lughdachadh. Tha cuid de dh’àrainnean, leithid fionnaichean uisge-uisge gnìomhach, gu sònraichte so-leònte agus feumach air dìon gus casg a chuir air gnèithean a dhol à bith. Tha luchd-saidheans air a bhith a’ tagradh airson na h-eag-shiostaman sònraichte sin a ghleidheadh ​​​​fad bhliadhnaichean.

Ach, tha Copley den bheachd gur e atharrachadh clìomaid an cunnart as motha don mhuir dhomhainn. Tha deoxygenation air adhbhrachadh le àrdachadh ann an teòthachd agus sruthan ag atharrachadh na adhbhar dragh mòr. Tha beathaichean mara domhainn an urra ri ocsaidean a tha air an giùlan le sruthan, ach tha atharrachadh clìomaid a’ cur dragh air a’ phròiseas seo. Bidh uisge nas blàithe a’ cumail nas lugha de ocsaidean, agus bidh sruthan lagachaidh a’ lughdachadh solar ocsaidean tuilleadh. Tha buaidhean maireannach aig na h-atharrachaidhean sin a chumas orra a’ toirt buaidh air a’ chuan dhomhainn fad linntean.

Uile gu lèir, tha leabhar Copley a’ tilgeil solas air iongantasan na mara domhainn agus a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e tuigse agus glèidheadh ​​an eag-shiostam mòr agus chugallach seo. Tro rannsachadh leantainneach agus stiùireadh cunntachail, is urrainn dhuinn an cuan domhainn agus an luchd-còmhnaidh iongantach a dhìon.

stòran:

- “An Mhuir dhomhainn: 10 rudan air am bu chòir fios a bhith agad” le Jon Copley (Orion Publishing, 2023)