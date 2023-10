Sgrùdadh Ùr a’ moladh uinneag bheag de chothroman gus duilleag deighe leaghaidh Greenland a shàbhaladh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air sealladh dòchasach a thoirt seachad anns a’ bhlàr an aghaidh atharrachadh clìomaid. Mar a tha teòthachd na cruinne a’ sìor dhol suas, tha na duilleagan deighe a tha a’ còmhdach a’ Ghraonlainn agus an Artaig a’ leaghadh aig ìre eagallach. Ach, tha luchd-rannsachaidh den bheachd gur dòcha gum bi uinneag bheag de chothrom againn rudan a thionndadh mun cuairt agus an duilleag deighe a tha a’ leaghadh a tha a’ còmhdach a’ Ghraonlainn a shàbhaladh.

Tha clàr-deighe Ghraonlainn na adhbhar dragh mòr air sgàth 's gum faodadh e ìrean na mara àrdachadh 20 troigh iongantach nam biodh i a' leaghadh gu tur. Bheireadh seo buaidh uamhasach air sgìrean cladaich air feadh an t-saoghail. Ged nach eil an sgrùdadh a’ tabhann fuasgladh gus stad a chuir air an leaghadh gu tur, tha e a’ moladh gum faodadh a bhith a’ dèanamh gnìomh taobh a-staigh stairsneach teòthachd sònraichte cuideachadh le bhith a’ lughdachadh cuid de bhuaidhean atharrachadh clìomaid.

Tha rabhaidhean roimhe air nochdadh gu bheil duilleag-deighe Ghraonlainn ann an cunnart leaghadh ma tha teòthachd na cruinne nas àirde na 3.6 Fahrenheit no 2 Celsius os cionn ìrean ro-ghnìomhachais. An-dràsta, tha sinn mu thràth air a dhol thairis air blàthachadh 2 Fahrenheit no 1.1 Celsius. Ach, tha an sgrùdadh ùr seo a' moladh gur dòcha gum biodh beagan a bharrachd saorsa ann a bhith a' sàbhaladh an duilleag-deighe.

A rèir an rannsachaidh, tha duilleag-deighe Ghraonlainn nas seasmhaiche na bha dùil. Ged a dh’ fhaodadh tuiteam neo-atharrachail taobh a-staigh nam beagan mhìltean bliadhna a tha romhainn ma tha an teòthachd a’ dol thairis air an stairsnich 2 Celsius, is dòcha nach toir àrdachadh beag ann an teòthachd tuiteam gu tur. Mas urrainnear an teòthachd ìsleachadh air ais taobh a-staigh ùine shònraichte, tha cothrom ann am milleadh a chàradh agus is dòcha an duilleag deighe a shàbhaladh.

Bu chòir am fòcas a bhith chan ann a-mhàin air an leaghadh gnàthach ach cuideachd air casg a chuir air tuilleadh leaghadh san àm ri teachd. Chaidh an leaghadh a tha sinn a’ faicinn an-dràsta a ghluasad o chionn mìltean bhliadhnaichean, agus bidh an leaghadh san àm ri teachd an urra ri ar comas teòthachd na cruinne a chumail fo ìre 2 Celsius.

Tha an sgrùdadh seo a’ toirt sealladh de dhòchas anns an t-sabaid an aghaidh atharrachadh clìomaid. Le bhith ag obair taobh a-staigh na h-uinneige bheag de chothroman, is dòcha gum bi e comasach dhuinn a’ bhuaidh a th’ aig a bhith a’ leaghadh siotaichean deighe a lughdachadh agus roinnean so-leònte cladaich a dhìon bho àrdachadh ann an ìrean na mara.

