Àrdachadh is tuiteam Bioregion Malvinoxhosan ann an Afraga a Deas

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid leis an tiotal “The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokafric) Bioregion ann an Afraga a Deas: Fianais airson Bith-èiginn Tràth-Meadhanach Devonian aig a’ Phòla a Deas, ”a chaidh fhoillseachadh ann an Earth-Science Reviews, a’ sgrùdadh mar a chaidh beathaichean mara à bith anns na Tràth-bhliadhnaichean. Meadhan Devonian ùine. Bha an ùine seo air a chomharrachadh le gnàth-shìde nas blàithe agus ìrean mara nas àirde, le fearann ​​​​mòr ris an canar Gondwana faisg air a’ Phòla a Deas.

Chruinnich agus rinn an luchd-rannsachaidh, air a stiùireadh leis an Dotair Camshron Penn-Clarke, mòran de dhàta fosail gus tuigse fhaighinn air tùs agus dol à bith biota Malvinoxhosan, buidheann de bheathaichean mara a bha a’ soirbheachadh ann an uisgeachan nas fhuaire agus a’ toirt a-steach diofar sheòrsaichean maorach. Tro dhòighean sgrùdaidh dàta adhartach, chomharraich iad sreathan sònraichte ann an seann chreig, gach fear a’ sealltainn crìonadh anns an àireamh de ghnèithean bheathaichean mara thar ùine.

Nochd an sgrùdadh gu robh an crìonadh ann am biota Malvinoxhosan co-cheangailte ri atharrachaidhean ann an ìrean mara agus gnàth-shìde. Mar a bha a’ ghnàth-shìde a’ blàthachadh, chaidh na beathaichean mara sònraichte, uisge fionnar Malvinoxhosan à sealladh agus chaidh gnèithean nas cumanta a chuir nan àite a chaidh atharrachadh gu uisgeachan nas blàithe. Chuir gluasad ìrean na mara dragh air cnapan-starra mara nàdarra, a’ leigeil le uisgeachan nas blàithe bho sgìrean nas fhaisge air a’ chrios-meadhain sruthadh a-steach agus a’ leantainn gu tuineachadh gnèithean uisge nas blàithe.

Mar thoradh air a dhol à bith am biota Malvinoxhosan thuit eag-shiostaman pòla, às nach d’ fhuair bith-iomadachd a-riamh air ais. Tha an rannsachadh a’ moladh gur e buaidhean co-cheangailte atharrachaidhean ann an ìre na mara agus teòthachd na prìomh nithean air cùl an tachartais seo a chaidh à bith. Tha e fhathast mì-chinnteach a bheil an tachartas seo a’ dol à bith co-cheangailte ri tachartasan eile anns an tràth Meadhan-thìreach Devonian, leis gu bheil dìth co-dhùnaidhean aois ann.

Tha an sgrùdadh cuideachd a’ soilleireachadh cho cugallach ‘s a tha àrainneachdan pòla agus eag-shiostaman ri atharrachaidhean ann an ìre na mara agus teòthachd. Le bhith a’ tuigsinn nan tachartasan a chaidh à bith san àm a dh’ fhalbh bheir sinn sealladh luachmhor air an èiginn bith-iomadachd a tha romhainn san latha an-diugh.

stòran:

- Lèirmheasan Saidheans-talmhainn (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595