Tha Rannsachadh Ùr air Lèigh-lann Hip a’ sealltainn deagh thoraidhean

Tha rannsachadh a rinn an Dotair Karen Mullins agus an Dotair Daibhidh Filan aig UPMC Whitfield ann am Port Rìgh air aithne fhaighinn airson a thoraidhean ùr-nodha ann an raon lannsa hip. Bha an rannsachadh, air a thaisbeanadh leis an lannsair hip orthopédic Mgr Patrick Carton aig co-labhairt leigheas spòrs eadar-nàiseanta san RA, a’ cuimseachadh air a’ bhuaidh mhath a tha aig obair-lannsa toll-iuchrach airson leòntan croma leantainneach.

Rinn an sgrùdadh sgrùdadh air bualadh hip, cùis meacanaigeach air adhbhrachadh le togail cnàimh air a’ bhall agus pàirtean socaid den cho-chrom. Bidh an suidheachadh seo gu tric a’ leantainn gu deòir labral, milleadh cartilage, agus cunnart nas motha de osteoarthritis. Mar as trice bidh euslaintich a 'faighinn duilgheadas, a' briogadh, agus a 'sgoltadh pian anns a' ghruag, a bharrachd air cràdh leantainneach anns a 'chrom agus nas ìsle air ais.

Chomharraich an rannsachadh cuideachd na duilgheadasan a bharrachd a dh’ fhaodadh èirigh bho dysplasia hip, far a bheil an t-socaid hip ro eu-domhainn. Ann an leithid de shuidheachaidhean, is dòcha gum feum euslaintich ath-chur hip iomlan no osteotomy peri-acetabular (PAO), a tha a’ toirt a-steach a bhith a’ briseadh na pelvis gu h-obrachail agus ag ath-stiùireadh an t-socaid hip.

Ach, sheall an sgrùdadh gu bheil làimhseachadh lannsa adhartach Mgr Patrick Carton aig UPMC Whitfield a’ toirt seachad roghainn nach eil cho iongantach. Tha an dòigh seo a’ toirt a-steach a bhith a’ toirt air falbh a’ chnàimh trioblaideach agus a’ càradh a’ cho-fhighe fhad ‘s a tha e a’ gleidheadh ​​​​seasmhachd hip.

Sheall toraidhean an sgrùdaidh, a chuir an Dr Karen Mullins air adhart aig co-labhairt Comann Bhreatainn airson Leigheas Spòrs is Eacarsaich (BASEM) ann am Manchester, èifeachdas a’ mhodh-obrachaidh seo. Às deidh 10 bliadhna, cha robh feum aig 90% de na h-euslaintich a chaidh tro obair-lannsa air hip ùr no PAO. Thug na h-euslaintich iomradh cuideachd air leasachaidhean mòra ann am pian agus gnìomhan làitheil, a bharrachd air ìre àrd de riarachas leis na builean aca.

Dhaingnich Mgr Carton cho cudromach sa tha na co-dhùnaidhean sin ann a bhith a’ tabhann roghainnean neo-ionnsaigheach dha euslaintich agus lùth-chleasaichean seach prìomh lannsaichean hip. Mhìnich e gu bheil dòighean gleidhidh hip air a bhith soirbheachail ann a bhith a’ làimhseachadh diofar shuidheachaidhean hip, a’ gabhail a-steach arthritis hip.

Ann an co-dhùnadh, tha an rannsachadh seo air obair-lannsa hip air sealltainn a’ bhuaidh mhath a tha aig obair-lannsa toll-iuchrach ann a bhith a’ dèiligeadh ri leòntan croma leantainneach. Tha na co-dhùnaidhean a’ toirt seachad roghainn gealltanach seach modhan-obrach nas ionnsaigheach, leithid ath-chur hip iomlan, agus a’ tabhann faochadh pian nas fheàrr do dh’ euslaintich agus builean gnìomh.

stòran:

– Dr Karen Mullins, Dr Dàibhidh Filan, Mgr Patrick Carton