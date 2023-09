Saideal coimhead-uisge a’ glacadh cuan blàthachaidh far costa California

Tha co-obrachadh eadar NASA agus buidheann fànais na Frainge, CNES, air misean saideal Surface Water and Ocean Topography (SWOT) a leasachadh, a tha comasach air feartan mara a thomhas, El Niño nam measg, le mion-fhiosrachadh nach fhacas a-riamh. Tha comas aig an ionnstramaid Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) an saideal àirde uachdar na mara a thomhas faisg air oirthirean, a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor dha luchd-rannsachaidh agus luchd-ro-shealladh.

Tha El Niño, suidheachadh gnàth-shìde bho àm gu àm, air a chomharrachadh le ìrean mara nas àirde agus teòthachd cuain nas blàithe air oirthir an iar Ameireagaidh. Tha uisgeachan blàth a’ chuain bho leasachadh El Niño a’ gluasad gu tuath air oirthirean taobh an ear a’ Chuain Shèimh, ag eadar-obrachadh le tonn teas mara leantainneach. O chionn ghoirid thug na h-uisgeachan blàth seo buaidh air leasachadh Hurricane Hilary.

Tha sealladh saideal SWOT air àirdean uachdar na mara far costa an iar na SA san Lùnastal a’ sealltainn àirdean nas àirde na a’ chuibheasachd ann an dearg is orains, a’ nochdadh uisge nas blàithe, agus àirdean nas ìsle na a’ chuibheasachd ann an gorm is uaine. Tha ìre na mara buailteach a bhith nas àirde ann an àiteachan le uisge nas blàithe, leis gu bheil uisge a’ leudachadh nuair a bhios e a’ blàthachadh.

Tha na tomhais a rinn misean saideal SWOT a’ toirt seachad seallaidhean farsaing de chuantan a’ phlanaid agus lochan is aibhnichean fìor-uisge. Bidh an dàta a chruinnich SWOT air leth feumail do luchd-rannsachaidh agus luchd-ro-shealladh ann a bhith a’ sgrùdadh leasachadh agus adhartas uinneanan mar El Niño. Ann an sealladh an t-Sultain, bha Rianachd Cuan is Àile na SA a’ ro-aithris El Niño làidir airson a’ gheamhraidh a tha romhainn, le cothrom nas àirde na 70%.

Tha El Niño cuideachd co-cheangailte ri lagachadh gaothan malairt crios-meadhain agus faodaidh e suidheachaidhean nas fhuaire, nas fliche a thoirt gu Iar-dheas na SA agus tart gu dùthchannan air taobh an iar a’ Chuain Shèimh, leithid Indonesia agus Astràilia.

stòran:



- Saotharlann NASA / Jet Propulsion



- JPL/NASA (https://phys.org/news/2023-09-water-watching-satellite-ocean-california-coast.html)