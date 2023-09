Sgìrean frigideach air a’ ghealach nas òige agus nas lugha de dh’ uisge ann na bha dùil

A rèir rannsachadh ùr, tha raointean frigideach air a’ ghealach, ris an canar roinnean fo sgàil maireannach (PSRn), nas òige na na sgàinidhean anns a bheil iad a’ fuireach agus is dòcha gu bheil iad a’ cumail nas lugha de deigh uisge na bhathas a’ creidsinn roimhe. Tha ùidh mhòr aig PSRn ann am miseanan tighinn air tìr sa ghealach san àm ri teachd, leis gu bheilear den bheachd gu bheil iad nan lochan-tasgaidh pailt de deigh uisge a dh’ fhaodas speuradairean a chleachdadh airson siostaman taic beatha agus a’ gineadh connadh rocaid.

Tha an sgrùdadh ùr a’ nochdadh gu bheil PSRn, aig a’ char as motha, 3.4 billean bliadhna a dh’aois, a’ nochdadh gu bheil iad nas òige na na sgàinidhean 4-billean bliadhna a dh’ aois anns an lorgar iad. Tha seo a 'moladh gum feumar tuairmsean làithreach de thasglannan deigh uisge air a' ghealach ath-sgrùdadh sìos.

Rinn an luchd-rannsachaidh, air a stiùireadh le Norbert Schörghofer bho Institiud Saidheans Planetary ann an Arizona, samhlaidhean gus lorg a dhèanamh air mean-fhàs na gealaich bho chaidh a stèidheachadh o chionn 4.5 billean bliadhna. Sheall na samhlaidhean sin gun d’ fhuair a’ ghealach eòlas air ath-stiùireadh mòr san axis snìomh aice o chionn timcheall air 4.1 billean bliadhna, agus mar thoradh air an sin chaidh PSRn a chruthachadh faisg air na pòlaichean a tuath agus a deas. Ach, bhiodh na h-obliquities àrda aig an àm sin air leantainn gu call a h-uile tasgadh deighe.

Mar thoradh air an sin, tha e coltach gum bi an ìre de dh'uisge reòta a tha falaichte anns na PSRn sin nas lugha na bha dùil roimhe. Tha ùidh shònraichte aig luchd-saidheans ann an roinn pòla a deas na gealaich, far a bheil iad den bheachd gu bheil gu leòr de luaineachd ann, a’ toirt a-steach uisge a ghabhas cleachdadh.

Bidh miseanan gealach san àm ri teachd, leithid an duo lander-rover robotach Chandrayaan-3 anns na h-Innseachan, ag amas air pòla deas na gealaich a sgrùdadh agus lorg lorgan uisge reòta. Cuiridh na co-dhùnaidhean bho na miseanan sin ri ar tuigse air goireasan uisge air a’ ghealach.

Ann an co-dhùnadh, tha an sgrùdadh ùr seo a’ cur cuideam air an fheum air ath-mheasadh a dhèanamh air na tuairmsean againn air tasgaidhean deigh uisge ann an sgìrean fo sgàil maireannach na gealaich. Tha na co-dhùnaidhean a’ tilgeil solas air eachdraidh geòlais nan raointean sin agus tha buaidh aca air rannsachadh san àm ri teachd agus cleachdadh ghoireasan gealaich.

Stòr: Pàipear air fhoillseachadh ann an Science air 13 Sultain, 2021.