Dleastanas filmichean uisge ann an cruth-atharrachaidhean ceimigeach

Tha àite cudromach aig filmichean uisge a bhios a’ cruthachadh air uachdar mar thoradh air taiseachd adhair ann an grunn phròiseasan nàdarra agus teicneòlach. Tha tràchdas o chionn ghoirid aig Oilthigh Umeå a’ sgrùdadh mar a tha na filmichean tana, neo-fhaicsinneach sin a’ toirt buaidh air ath-bheachdan ceimigeach.

Tha filmichean uisge an làthair air mèinnirean a tha fosgailte do taiseachd adhair. Tha tiugh nam filmichean sin an urra ri taiseachd àile. Tha an tràchdas le Tan Luong a’ sgrùdadh mar a tha diofar thiugh film a’ toirt buaidh air dà iongantas chudromach: cruth-atharrachadh mèinnearach agus briseadh organach. Tha tuigse air na pròiseasan sin deatamach airson dèiligeadh ri dùbhlain chruinneil leithid blàthachadh na cruinne agus smachd air truailleadh.

Faodaidh mèinnirean cruth-atharrachadh nuair a bhios ions a’ sgaoileadh bho mhèinnirean bun-sgoile gu filmichean uisge agus a’ dèiligeadh ri gasaichean àrainneachd leithid carbon dà-ogsaid agus ocsaidean. Bidh tiugh an fhilm uisge a’ dearbhadh an seòrsa fàs mèinnearach. Bidh filmichean tana a 'ceadachadh fàs dà-thaobhach, agus tha filmichean nas doimhne a' brosnachadh fàs trì-thaobhach.

Tha buaidh phractaigeach aig na co-dhùnaidhean air saothrachadh stuthan ann an àrainneachdan taiseachd fo smachd. Bidh meud agus cumadh a’ toirt buaidh air obair stuthan ann an teicneòlasan adhartach leithid leasachadh bataraidh agus toirt air falbh truailleadh.

Sheall an sgrùdadh cuideachd air comas magnesia (MgO) airson carbon dà-ogsaid a ghlacadh. Chaidh a lorg gum faodadh còmhdach ultrathin magnesium carbonate bacadh a chuir air an ath-bhualadh. Ach, chaidh slighe gealltanach a chomharrachadh a dh’ fhaodadh a dhol seachad air a’ bhotal seo fo chumhachan taiseachd fìor àrd.

Lorg an rannsachadh cuideachd mar a tha ocsaidean agus filmichean uisge a’ toirt buaidh air tionndadh truailleadh organach gu stuthan gun chron tro ath-bheachdan ceimigeach air an adhbhrachadh le solas. Faodaidh an t-eòlas seo cur ri leasachadh teicneòlasan glanaidh uisge is adhair ùr-nodha.

Gu h-iomlan, tha tuigse air àite filmichean uisge ann an cruth-atharrachaidhean ceimigeach deatamach airson ar n-eòlas adhartachadh agus fuasglaidhean fhaighinn do dhùbhlain àrainneachd.

