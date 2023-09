Bidh SpaceX gu soirbheachail a’ cur air bhog Falcon 9 Rocket and Lands Booster

Fhuair SpaceX cur air bhog soirbheachail eile agus thàinig e air tìr leis an rocaid Falcon 9 aige oidhche Mhàirt. Chaidh an cur air bhog a chumail bho Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral ann am Florida. Chomharraich seo an 66mh foillseachadh aig SpaceX den bhliadhna, a’ soilleireachadh dealas leantainneach na companaidh airson sgrùdadh fànais.

Ghiùlain rocaid Falcon 9 22 saideal Starlink gu orbit ìosal na Talmhainn. Tha na saidealan sin mar phàirt den oidhirp leantainneach aig SpaceX gus lìonra eadar-lìn cruinneil a chruthachadh. Leis an fhoillseachadh seo, chuir àrdachadh ciad ìre na rocaid crìoch air an 17mh misean soirbheachail aige, a’ nochdadh ath-chleachdadh rocaidean SpaceX.

Chaidh dàil a chur air an fhoillseachadh an toiseach, ach chaidh ath-eagrachadh airson 11:48f àm ionadail. A dh’ aindeoin an dàil, bha an cur air bhog soirbheachail, agus b’ urrainn do luchd-amhairc an craoladh gu lèir fhaicinn beò. Tha an fhoillseachadh seo a’ cur ris an àireamh de mhiseanan a tha SpaceX a’ sìor fhàs, a’ neartachadh a chliù mar stiùiriche ann an gnìomhachas an fhànais.

Tha comas SpaceX air rocaidean a thoirt air tìr agus ath-chleachdadh na choileanadh mòr ann an rannsachadh fànais. Chan e a-mhàin gu bheil ath-chleachdadh rocaidean a’ lughdachadh chosgaisean ach tha e cuideachd na cheum a dh’ ionnsaigh siubhal fànais seasmhach. Le bhith a’ tighinn air tìr agus a’ faighinn air ais rocaidean, faodaidh SpaceX miseanan fànais a dhèanamh nas ruigsinniche agus nas èifeachdaiche san àm ri teachd.

Tha an fhoillseachadh soirbheachail seo cuideachd a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha lìonraidhean saideal airson diofar ghnìomhachasan, a’ gabhail a-steach conaltradh, seòladh, agus mothachadh air astar. Le bhith a’ cleachdadh saidealan Starlink, tha SpaceX ag amas air bann-leathann cruinne a thoirt seachad agus an sgaradh didseatach a dhùnadh.

Gu h-iomlan, tha an rocaid Falcon 9 mu dheireadh aig SpaceX a’ cur air bhog agus a’ tighinn air tìr a’ nochdadh adhartas leantainneach a’ chompanaidh ann an teicneòlas fànais agus an dealas a thaobh a bhith ag ath-nuadhachadh sgrùdadh fànais. Bheir soirbheachadh soirbheachail an àrdachadh agus cleachdadh barrachd saidealan Starlink sinn nas fhaisge air àm ri teachd far am bi siubhal fànais agus conaltradh nas ruigsinniche agus nas seasmhaiche.

