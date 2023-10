Bidh prototype Moon Rover NASA a’ crìochnachadh cùrsa cnap-starra gealaich

Tha prototype rover gealach ùr NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), air cùrsa cnap-starra a chrìochnachadh gu soirbheachail a’ dèanamh atharrais air talamh garbh uachdar na gealaich. Thathas an dùil gun cuir an rover air bhog chun phòla a deas gealaich san t-Samhain 2024 air bòrd rocaid SpaceX Falcon Heavy.

Gus deuchainn a dhèanamh air gluasad VIPER, chruthaich innleadairean aig Ionad Rannsachaidh Glenn aig NASA ann an Cleveland àrainneachd gealaich samhlachail le creagan mòra, leòidean cas, agus sgàinidhean domhainn. Thig an rover air tìr air Mons Mouton, beinn faisg air pòla a deas na gealaich, agus bidh e mar dhleastanas air àrainneachd na gealaich a chomharrachadh airson taghadh làrach tighinn air tìr prògram Artemis san àm ri teachd rè a mhisean timcheall air 100 latha.

Cho-roinn NASA bhidio de na deuchainnean gluasaid a rinn an rover o chionn ghoirid, a ’sealltainn a chomas faighinn thairis air na dùbhlain a dh’ fhaodadh a bhith aige air uachdar na gealaich. Bha na deuchainnean a’ toirt a-steach a bhith a’ gluasad tro leòidean cas, a’ dol thairis air sgàinidhean, agus a’ seòladh air ùir coltach ri gainmheach. Tha crìochnachadh soirbheachail nan deuchainnean sin a’ nochdadh gu bheil VIPER air a dheagh uidheamachadh airson sgrùdadh a dhèanamh air talamh garbh na gealaich.

Mar phàirt de phrògram Artemis aig NASA, a tha ag amas air tuineachadh gealaich maireannach a stèidheachadh, bidh pàirt deatamach aig VIPER ann a bhith a’ comharrachadh àiteachan far am faodar uisge agus goireasan eile a thoirt a-mach gus taic a thoirt dha fuireach fad-ùine air a’ ghealach. A bharrachd air an sin, tha misean VIPER a ’feuchainn ri faighinn a-mach cò às a thàinig uisge reòta agus luaineach eile air a’ ghealach, an gleidheadh ​​​​thairis air billeanan de bhliadhnaichean, agus an teicheadh ​​​​bho ùir na gealaich.

Tha innleadairean aig Ionad Fànais Johnson aig NASA ann an Houston cuideachd air deuchainn a dhèanamh air an ionnstramaid saidheans mu dheireadh aig VIPER, an Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). Is e drile tarraingeach rothlach a th’ ann an TRIDENT a thèid a chleachdadh gus gearraidhean talmhainn fhaighinn air ais bho suas ri trì troighean fo uachdar na gealaich. Bheir an ionnstramaid seo seachad dàta luachmhor mu neart, teannas, agus teòthachd na h-ùir gealaich.

Bheir crìochnachadh soirbheachail deuchainnean gluasaid VIPER agus amalachadh an ionnstramaid saidheans mu dheireadh aige NASA ceum nas fhaisge air a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachd pòla a deas na gealaich agus a’ fuasgladh na slighe airson sgrùdadh gealaich san àm ri teachd.

