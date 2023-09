Soitheach-fànais OSIRIS-REx aig NASA gus sampall a thilleadh bho Asteroid Bennu

Thathas an dùil gun tèid bàta-fànais NASA OSIRIS-REx seachad air an Talamh an deireadh-sheachdain seo, a’ toirt leis sampall a chaidh a chruinneachadh bhon asteroid Bennu a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach. Ann am misean eachdraidheil, is e seo a’ chiad uair a tha NASA air stuth a chruinneachadh bho asteroid agus a thoirt air ais chun Talamh. Tha am Pròiseact Teileasgop Brìgheil, air a stiùireadh leis an speuradair Eadailteach Gianluca Masi, an dùil an tachartas a chraoladh beò, a’ toirt seachad ìomhaighean fìor-ùine den bhàta-fànais agus an Capsule Tilleadh Sampall luachmhor aige.

Thathas an dùil tòiseachadh air an t-sruth-beò aig 7f EDT air Disathairne, Sultain 23. Ach, dh’ fhaodadh sìde no factaran eile buaidh a thoirt air comas sgrùdadh OSIRIS-REx a choimhead bhon talamh.

Chaidh OSIRIS-REx a chuir air bhog bho Stèisean Feachd Fànais Cape Canaveral ann am Florida san t-Sultain 2016 agus ràinig e an asteroid Bennu san Lùnastal 2018. Às deidh dà bhliadhna de amharc, chruinnich an soitheach-fànais stuth bho uachdar Bennu. Ann an 2021, loisg an soitheach-fànais air an t-siostam gluasad aca agus thòisich iad air an turas air ais chun Talamh, a thig gu crìch le bhith a’ leigeil a-mach an sampall tilleadh an deireadh-sheachdain seo. Tha dùil gun tig an canister air tìr ann an sgìre an fhàsaich timcheall air Raon Deuchainn is Trèanaidh Utah armachd na SA.

Le bhith a’ sgrùdadh stuthan asteroid mar Bennu bheir e seallaidhean luachmhor air siostam na grèine tràth agus co-dhèanamh stuth san ùine sin. Às deidh an sampall a thilleadh, thèid a chatalogadh agus a sgrùdadh thairis air dà bhliadhna bho dheireadh 2023 gu 2025. Thèid co-dhiù 75% den sampall a ghleidheadh ​​​​aig Ionad Itealaich Space Johnson NASA ann an Houston airson rannsachadh san àm ri teachd.

Tha am misean seo a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann an sgrùdadh fànais, agus dh’ fhaodadh toraidhean an t-sampall asteroid seo dìomhaireachdan mu thùs ar siostam grèine fhuasgladh. Às deidh a ’mhisean seo, thèid an soitheach-fànais ath-ainmeachadh OSIRIS-APEX agus tòisichidh e air turas chun asteroid Apophis a tha faisg air an Talamh, far an suidhich e ann an orbit timcheall air a’ chreig fhànais ro 2029.

