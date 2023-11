A’ sgrùdadh chrìochan ùra: NASA a’ tòiseachadh air a’ cheathramh slighe-fànais boireann

Rinn NASA eachdraidh a-rithist nuair a thòisich na speuradairean Jasmin Moghbeli agus Loral O'Hara air a’ cheathramh slighe-fànais boireann a-riamh aig a’ bhuidheann fànais. Bha am misean ùr-nodha seo chan ann a-mhàin a’ toirt a-steach gnìomhan cumail suas èiginneach air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), ach sheall e cuideachd an in-ghabhail agus iomadachd a tha a’ sìor fhàs taobh a-staigh raon sgrùdadh fànais.

B’ e prìomh amas an t-slighe-fànais sia uairean a thìde seo am Radio Frequency Group, bogsa eileagtronaigeach, a thoirt air falbh bho truss an stèisein. Chaidh am bogsa seo a stòradh airson ùine às deidh antenna conaltraidh lochtach a chuir na àite san Dùbhlachd 2021. A bharrachd air an sin, chaidh iarraidh air Moghbeli agus O'Hara aon de na 12 co-chruinneachaidhean giùlan trundle a chuir an àite a’ cho-chruinneachadh solar alpha rotary, a tha deatamach airson arrays grèine an stèisein a chomasachadh. gus sùil a chumail air a’ ghrian agus dealan a ghineadh.

An toiseach clàraichte airson 20 Dàmhair, chaidh dàil a chuir air an t-slighe-fànais eachdraidheil seo mar thoradh air aodion ammonia de fhuarachadh air modal Nauka na Ruis. Rinn cosmonauts Ruiseanach slighe-fànais às deidh sin air 25 Dàmhair gus faighinn a-mach cò às a thàinig an aodion, a’ dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus seasmhachd an ISS.

Fhad ‘s a bha am misean seo a’ comharrachadh a ’cheathramh slighe-fànais boireann ann an eachdraidh NASA, b’ e a ’chiad fhear às aonais na speuradairean adhartach Christina Koch agus Jessica Meir, a chuir crìoch air na trì roimhe. Ach, thug NASA cinnteach don phoball nach eil anns a’ choileanadh seo ach toiseach.

Mar a tha NASA a’ leantainn air adhart a’ rannsachadh fànais, tha a’ bhuidheann fhathast dealasach a thaobh a bhith ag iomadachadh a bhuidheann speuradairean agus a’ toirt cumhachd do bharrachd bhoireannaich a dhol a-steach don chosmos gu dàna. Tha am misean seo a’ suidheachadh fasach airson slighean fànais boireann san àm ri teachd, fhad ‘s a tha NASA a’ feuchainn ri barrachd chothroman a chruthachadh dha boireannaich an cuid eòlais agus sgilean a chuir ris an rannsachadh agus an lorg leantainneach a tha taobh a-muigh àile na Talmhainn.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Cia mheud slighe-fànais boireann a bha air a bhith ann an eachdraidh NASA?

Chomharraich an t-slighe-fànais seo o chionn ghoirid an ceathramh slighe-fànais boireann ann an eachdraidh NASA.

2. Dè an t-amas a bh' aig an t-slighe-fànais?

Bha e na phrìomh dhleastanas air na speuradairean bogsa dealanach a thoirt air falbh agus co-chruinneachadh giùlan trundle a chuir na àite, an dà chuid deatamach airson cumail suas agus obrachadh an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta.

3. Carson a chaidh dàil a chur air an t-slighe-fànais?

Chaidh an t-slighe-fànais a chuir dheth mar thoradh air aodion ammonia air modal Nauka na Ruis, a dh’ fheumadh misean air leth gus a ’chùis aithneachadh agus fhuasgladh mus lean thu air adhart gu sàbhailte.

4. Am bi barrachd shlighean-fànais ann do bhoireannaich san àm ri teachd?

Dhaingnich NASA gur e dìreach toiseach a th’ anns a’ mhisean seo agus gun tèid barrachd luchd-coiseachd fànais a chur ris an liosta shònraichte de luchd-coiseachd fànais boireann san àm ri teachd, fhad ‘s a tha a’ bhuidheann a ’leantainn air adhart a’ toirt air adhart an sgrùdadh fànais aca.