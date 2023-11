Bidh speuradairean NASA Jasmin Moghbeli agus Loral O'Hara a’ tòiseachadh air Slighe Fànais Eachdraidheil

Thathas an dùil gun dèan speuradairean NASA Jasmin Moghbeli agus Loral O’Hara eachdraidh agus iad a’ tòiseachadh air a’ chiad chuairt fànais aca taobh a-muigh an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Tha an t-slighe-fànais clàraichte airson 1 Samhain, 2023, aig 8:05m agus faodar a chraoladh beò air seanal YouTube oifigeil NASA.

Rè an t-slighe-fànais, bidh an obair dheatamach aig Moghbeli agus O'Hara a bhith a’ toirt air falbh a’ Bhuidheann Frequency Radio, bogsa eileagtronaigeach, agus a’ cuir an àite co-chruinneachaidhean giùlain air co-chruinneachadh rothlach sreath grèine. Tha an obair seo deatamach airson obrachadh ceart an ISS agus a’ taisbeanadh eòlas teignigeach agus trèanadh nan speuradairean.

Chuir Jasmin Moghbeli, speuradair air leth comasach, crìoch air a turas foghlaim le bhith a’ ceumnachadh bho Àrd-sgoil Baldwin ann am Baldwin, New York. Fhuair i ceum baidsealair ann an Innleadaireachd Aerospace le Teicneòlas Fiosrachaidh bho Institiud Teicneòlais Massachusetts agus ceum maighstireachd ann an Innleadaireachd Aerospace bho Sgoil Iar-cheumnach a’ Chabhlaich ann am Monterey, California. Cheumnaich Moghbeli cuideachd bho Sgoil Pìleat Deuchainn Cabhlach na SA ann an Abhainn Patuxent, Maryland.

Cheumnaich Loral O'Hara, speuradair sònraichte eile, bho Àrd-sgoil Clements ann an Sugar Land, Texas. Choisinn i ceum Bachelor of Science ann an innleadaireachd aerospace bho Oilthigh Kansas agus ceum Maighstir Saidheans ann an itealan-adhair agus speuradaireachd bho Oilthigh Purdue. Fhuair O'Hara Caidreabh Rannsachaidh Ceumnaiche an National Science Foundation ann an 2008, a’ comharrachadh a dealas airson rannsachadh saidheansail.

Tha an t-slighe-fànais seo a’ comharrachadh àm brosnachail leis gu bheil an dà chuid Moghbeli agus O’Hara a’ riochdachadh iomadachd agus in-ghabhail a tha a’ sìor fhàs taobh a-staigh raon sgrùdadh fànais. Tha na choilean iad agus na tha iad a’ toirt seachad mar bhrosnachadh do luchd-saidheans agus speuradairean adhartach air feadh an t-saoghail.

FAQ:

C: Dè an adhbhar a th’ aig an t-slighe-fànais?

A: Is e adhbhar an t-slighe-fànais am Buidheann Tricead Rèidio a thoirt air falbh agus co-chruinneachaidhean giùlain a chuir an àite co-chruinneachadh rothlach sreath grèine.

C: Càite am faic mi an t-slighe-fànais?

A: Thèid an t-slighe-fànais a chraoladh beò air sianal YouTube NASA.

C: Dè an cùl-fhiosrachadh foghlaim a th’ aig Jasmin Moghbeli agus Loral O’Hara?

F: Tha ceum baidsealair aig Jasmin Moghbeli ann an Innleadaireachd Aerospace le Teicneòlas Fiosrachaidh agus ceum maighstireachd ann an Innleadaireachd Aerospace. Tha ceum Bachelor of Science aig Loral O'Hara ann an innleadaireachd aerospace agus ceum Maighstir Saidheans ann an itealan-adhair agus speuradaireachd.

C: Dè na coileanaidhean sònraichte a fhuair Jasmin Moghbeli agus Loral O'Hara?

F: Tha Jasmin Moghbeli air ceithir Buinn Adhair, Bonn Seirbheis Airidheachd, agus grunn mholaidhean eile a bhuileachadh. Fhuair Loral O'Hara Caidreabh Rannsachaidh Ceumnaiche an National Science Foundation.

C: Carson a tha an t-slighe-fànais seo cudromach?

F: Tha an t-slighe-fànais seo cudromach oir is e seo a’ chiad slighe-fànais a-riamh airson an dà chuid Jasmin Moghbeli agus Loral O’Hara agus tha e a’ taisbeanadh an sgilean teicnigeach agus an eòlas ann an raon sgrùdadh fànais.