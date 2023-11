Lorg ùr: speuradairean a’ leigeil a-mach baga inneal a-steach don fhànais gu tubaisteach

Ann an slighe fànais o chionn ghoirid air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), thachair speuradairean NASA Jasmin Moghbeli agus Loral O'Hara ri tubaist ris nach robh dùil. Fhad 's a bha iad a' càradh panalan grèine an ISS, leig iad leotha gun fhiosta poca innealan a shleamhnadh, a tha a-nis a' cuairteachadh na Talmhainn. Tha an tachartas seo na chuimhneachan gum faod eadhon proifeiseantaich le deagh thrèanadh mearachdan a dhèanamh ann an àrainneachd dhùbhlanach an fhànais.

Eu-coltach ri mearachdan daonna traidiseanta aig a bheil builean cuibhrichte don Talamh, faodaidh builean mhearachdan san fhànais a bhith farsaing. Anns a ’chùis seo, tha am baga inneal caillte ri fhaicinn do luchd-amhairc speur a’ cleachdadh prosbaig timcheall air meud +6. Thathas an dùil gun toir e cuairt air an Talamh airson beagan mhìosan gus an tèid e sìos gu timcheall air 70 mìle no 113 cilemeatair. Cho luath ‘s a ruigeas e an ìre seo, thèid e às a chèile nuair a thilleas e a-steach do dh’ àile na Talmhainn.

Gu inntinneach, chan e seo a’ chiad uair a tha speuradairean air nithean a chall san fhànais. Air 18 Samhain, 2008, chaidh pasgan càraidh coltach ris a chall aig àm gnìomhachd taobh a-muigh an ISS. Dh'fhuirich e ri fhaicinn bhon Talamh airson mìosan, a 'nochdadh dìreach air thoiseach air an ISS. Bidh na tachartasan sin a’ soilleireachadh na dùbhlain agus na cunnartan co-cheangailte ri sgrùdadh àite daonna.

Dhaibhsan aig a bheil ùidh ann a bhith a’ faighinn sealladh air a’ bhaga inneal, chì luchd-amhairc a chì an ISS mu thràth am baga inneal faisg air làimh. Nochdaidh e soilleir airson a mheud agus beagan air thoiseach air an stèisean fànais. Le bhith a’ sganadh na speuran le prosbaig, is dòcha gum bi e comasach don luchd-amhairc am baga inneal a lorg anns na seachdainean a tha romhainn fhad ‘s a thig e sìos mean air mhean aig àirde.

Ged a dh’ fhaodadh tachartasan mar seo a bhith nan adhbhar dragh, tha luchd-saidheans NASA air cunntas a thoirt gu faiceallach air slighe a’ bhaga innealan agus air dèanamh cinnteach nach eil e na chunnart don ISS no dha na speuradairean air bòrd. Tha e na leasan luachmhor agus na theisteanas air an ionnsachadh leantainneach againn ann an raon sgrùdadh fànais.

FAQ:

C: Dè thachair tron ​​t-slighe-fànais?

F: Chaill speuradairean NASA Jasmin Moghbeli agus Loral O'Hara baga inneal gun fhiosta fhad ‘s a bha iad a’ càradh panalan grèine an ISS.

C: Am bi am baga inneal na chunnart don ISS no don sgioba?

F: Chan e, tha luchd-saidheans NASA air ro-innse slighe a’ bhaga innealan agus air co-dhùnadh nach eil e na chunnart don ISS no na speuradairean air bòrd.

C: Ciamar a chì mi am baga inneal?

F: Chì luchd-amhairc am baga inneal le bhith a’ cleachdadh prosbaig le bhith a’ sganadh na speuran dìreach air thoiseach air an ISS. Bu chòir dha nochdadh beagan dhiog air thoiseach air an stèisean fhad ‘s a tha e a’ teàrnadh mean air mhean ann an àirde.