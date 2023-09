Curiosity Rover a’ glacadh sealladh farsaing de Gediz Vallis Ridge air Mars

O chionn ghoirid ghlac an Curiosity Rover sealladh farsaing den Gediz Vallis Ridge air Mars. Tha an ìomhaigh eireachdail seo mar thoradh air a bhith a’ fuaigheal 136 dealbh fa leth a thog an rover thairis air trì bliadhna is ceithir oidhirpean.

Tha Gediz Vallis Ridge na sgìre air Mars a tha air ùidh shaidheansail a tharraing air sgàth nam feartan sònraichte geòlais aige. Tha an sealladh farsaing a ghlac an Curiosity Rover a’ toirt sealladh mionaideach do luchd-saidheans air an fhearann, a’ toirt cothrom dhaibh sgrùdadh a dhèanamh air cruthachadh agus mean-fhàs na sgìre seo.

Bha am pròiseas airson an sealladh farsaing a chruthachadh a’ toirt a-steach a bhith a’ co-thaobhadh agus a’ ceangal nan 136 ìomhaighean gu faiceallach gus sealladh bogaidh agus àrd-rèiteachaidh den t-sealladh-tìre a chruthachadh. Leigidh seo le luchd-saidheans mion-fhiosrachadh mun druim a sgrùdadh, leithid a cho-dhèanamh, sreathan geòlais, agus comharran sam bith a dh’ fhaodadh a bhith ann de ghnìomhachd uisge san àm a dh’ fhalbh.

Tha an Curiosity Rover, a tha air a bhith a 'rannsachadh Mars bho 2012, a' leantainn air adhart a 'toirt seachad fiosrachadh luachmhor mun phlanaid dhearg. Tha na camarathan àrd-rèiteachaidh agus na h-ionnstramaidean saidheansail aige a’ toirt cothrom do luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air diofar thaobhan de Mars, a’ toirt a-steach a gheòlas, an àile, agus an comas airson beatha san àm a dh’ fhalbh no san latha an-diugh.

Tha an sealladh farsaing a ghlac an Curiosity Rover na theisteanas air buanseasmhachd an rover agus dealas an luchd-saidheans agus innleadairean a bha an sàs anns a’ mhisean. Tha e a’ taisbeanadh na comasan iongantach a th’ aig sgrùdadh robotach agus a’ phàirt chudromach a th’ aige nar tuigse air Mars.

stòran:

- Curiosity Rover Twitter: @MarsCuriosity