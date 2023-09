Cruthachadh Daoimeanan Pinc: Seallaidhean bho Mhèinn Earra-Ghàidheal

Rinn sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Curtin, a’ chompanaidh mhèinnearachd Rio Tinto, agus co-obraichean eadar-nàiseanta sgrùdadh air cruthachadh daoimeanan pinc agus an ceangal aca ri briseadh supercontinent. Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air mèinn daoimean ainmeil Earra-Ghàidheal ann an Astràilia an Iar, a thug a-mach còrr air 90% de daoimeanan pinc an t-saoghail. Le bhith a’ dèanamh anailis air stuth bhon mhèinn, cho-dhùin an luchd-rannsachaidh gun do thachair an sprèadhadh bholcànach a thug na daoimeanan chun uachdar timcheall air 1.3 billean bliadhna air ais, aig an aon àm ri briseadh an supercontinent Nuna.

Bidh cruthachadh daoimeanan pinc a’ tòiseachadh domhainn taobh a-staigh rùsg na Talmhainn, far a bheil gualain a’ criostalachadh gu daoimeanan gun dath fo chuideam mòr. Dh'adhbhraich an tubaist de bhlocaichean mòr-thìreach, mar a chithear anns an Kimberley agus Ceann a Tuath Astràilia, deformation anns na criostalan daoimean, a 'ciallachadh gu bheil an dath pinc aca. Lorg an luchd-rannsachaidh cuideachd gum feumadh na daoimeanan a dhol suas gu sgiobalta chun uachdar tro sprèadhadh bholcànach gus an cruth daoimean aca a chumail.

Fhad ‘s a tha an sgrùdadh a’ tilgeil solas air cruthachadh daoimeanan pinc agus an ceangal ri tachartasan brisidh supercontinent, tha e fhathast na dhùbhlan a bhith a ’lorg tasgaidhean daoimean coltach ris. Faodaidh na claisean a thig còmhla ri blocaichean mòr-thìreach a bhith còmhdaichte le grùid thar milleanan no billeanan de bhliadhnaichean, a’ falach tasgaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann le daoimean. A bharrachd air an sin, tha na pìoban le daoimean gu tric cumhang, a’ dèanamh an lorg eadhon nas duilghe.

A dh’ aindeoin na dùbhlain sin, tha an sgrùdadh a’ toirt sealladh luachmhor dha luchd-seallaidh agus gnìomhachas daoimeanan ann a bhith a’ lorg làraich a dh’fhaodadh a bhith ann airson daoimeanan pinc. Faodaidh tuigse air na pròiseasan geòlais air cùl cruthachadh nan seudan tearc sin cuideachadh le bhith a’ lughdachadh raointean a dh’ fhaodadh a bhith ann airson sgrùdadh agus mèinnearachd. Ach, thathar an dùil gum fuirich am pròiseas lorg daoimeanan pinc iom-fhillte agus feumach air oidhirpean rannsachaidh is sgrùdaidh farsaing.

