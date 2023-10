Beachdan ùra air sprèadhadh bholcànach agus pàtrain gnàth-shìde

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Geophysical Research Letters air solas a thilgeil air a’ cheangal eadar sprèadhadh bholcànach agus aimhreitean ann an cearcallan gnàth-shìde aig ìre cruinne. Tha toraidhean an rannsachaidh a’ nochdadh gum faod sprèadhadh bholcànach ann an roinnean tropaigeach faisg air a’ chrios-meadhain leantainn gu atharrachaidhean obann ann an eadar-obrachadh gnàth-shìde a’ chuain, gu sònraichte Oscillation a Deas El Niño (ENSO) agus an Cuan Innseanach Dipole (IOD).

Tha an IOD na phàtran gnàth-shìde a tha air a chomharrachadh le eadar-dhealachaidhean teòthachd anns a’ Chuan Innseanach an Ear agus an Iar. Bidh ìrean adhartach IOD ag adhbhrachadh atharrachaidhean mòra ann an teòthachd, sileadh, agus pàtrain gaoithe ann an sgìrean faisg air làimh. Air an làimh eile, tha ìrean IOD àicheil a’ cur cùl ris na cumhaichean sin. Lorg an sgrùdadh gu bheil sprèadhadh bholcànach làidir anns na tropaigean ag adhbhrachadh IOD àicheil dìreach às deidh an sprèadhadh, agus an uairsin ìre adhartach an ath bhliadhna. Faodaidh na neo-riaghailteachdan IOD seo mairsinn airson 7-8 bliadhna mus till iad gu suidheachaidhean ro-spreadhaidh.

Rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh cuideachd air buaidh an Interdecadal Pacific Oscillation (IPO), cearcall gnàth-shìde eile a mhaireas 20-30 bliadhna. Fhuair iad a-mach gum faod an ìre IPO buaidh a bharrachd a thoirt air neart freagairt IOD. Bidh ìre IPO àicheil a’ neartachadh an IOD àicheil, fhad ‘s a tha ìre adhartach IPO a’ neartachadh an IOD adhartach.

A bharrachd air an sin, rinn an sgrùdadh sgrùdadh air a’ cheangal eadar oscillations ENSO agus sprèadhadh bholcànach. Chaidh fhaicinn, às deidh sprèadhadh mòr tropaigeach, gu bheil blàthachadh El Niño a’ tachairt anns a’ chiad bhliadhna, agus an uairsin suidheachadh La Niña. Tha freagairt ENSO air dheireadh air freagairt an IOD le 2 mhìos.

Tha pàirt aig doimhneachd an thermocline, caisead teòthachd obann anns na cuantan, ann am freagairt gnàth-shìde do sprèadhadh bholcànach. Bidh suidheachaidhean adhartach IPO a’ leantainn gu teirmocline nas eu-domhainn anns a’ Chuan Innseanach an Ear, a’ lagachadh caisead teòthachd uachdar na mara agus a’ neodachadh an IOD às dèidh sprèadhadh. Air an làimh eile, bidh suidheachaidhean IPO àicheil a’ doimhneachadh an teirm-chòmhnard, a’ neartachadh caisead teòthachd uachdar na mara agus a’ suidheachadh a’ Chuain Innseanach airson tachartasan IPO àicheil nas làidire.

Tha na seallaidhean ùra seo air na h-eadar-obrachaidhean iom-fhillte eadar sprèadhadh bholcànach agus pàtrain gnàth-shìde a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor do roinnean a tha buailteach do ghnìomhachd bholcànach. Faodaidh tuigse air a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air gnàth-shìde cuideachadh le bhith a’ dèanamh mheasaidhean cunnairt agus ag ullachadh airson fìor thachartasan gnàth-shìde. Le bhith a’ gabhail cheumannan for-ghnìomhach, faodar coimhearsnachdan agus an àrainneachd a dhìon nas fheàrr bho bhuaidhean sprèadhadh bholcànach.

FAQ:

Dè a th’ ann an Oscillation a Deas El Niño (ENSO) agus Dipole Cuan Innseanach (IOD)?

Tha ENSO na eadar-obrachadh gnàth-shìde cuan-àile air a chomharrachadh le atharrachaidhean ann an teòthachd uachdar na mara sa Chuan Sèimh. Bidh e a’ leantainn gu gluasadan gnàth-shìde agus faodaidh e tachartasan El Niño agus La Niña adhbhrachadh. Tha an IOD na phàtran gnàth-shìde co-cheangailte ri eadar-dhealachaidhean teòthachd anns a’ Chuan Innseanach an Ear agus an Iar, a’ toirt buaidh air teòthachd, sileadh agus pàtrain gaoithe ann an sgìrean faisg air làimh.

Dè cho fada ‘s as urrainn don aimhreit ann am pàtrain gnàth-shìde mairsinn às deidh sprèadhadh bholcànach?

Mairidh buaireadh ann am pàtrain gnàth-shìde, gu sònraichte neo-riaghailteachdan IOD, airson 7-8 bliadhna às deidh sprèadhadh bholcànach mus till e air ais gu suidheachaidhean ro-spreadhaidh.

Dè a th’ ann an Oscillation Interdecadal Pacific (IPO)?

Is e cearcall gnàth-shìde a th’ anns an IPO a mhaireas 20-30 bliadhna agus a tha a’ tachairt thairis air raon nas motha, a’ spangachadh an dà leth-chruinne. Bidh e a’ toirt buaidh air teòthachd a’ Chuain Shèimh tropaigeach agus roinnean a tuath aig na h-ìrean adhartach is àicheil aige.

Ciamar a bheir sprèadhadh bholcànach buaidh air sparradh radaigeach cruinneil?

Bidh sprèadhadh bholcànach a’ leigeil aerosols a-steach don àile, a dh’ fhaodadh buaidh fuarachaidh adhbhrachadh. Faodaidh an fhuarachadh seo mairsinn airson mìosan no bliadhnaichean, a’ toirt buaidh air sparradh radiative cruinneil, is e sin an cothromachadh eadar rèididheachd grèine a tha a’ tighinn a-steach agus a-mach. Feumaidh an sparradh air pàtrain gnàth-shìde leithid an IOD agus ENSO a bhith làidir gu leòr airson a bhith nas àirde na buaidh teothachd nas ìsle.

(Stòr: Litrichean Rannsachadh Geo-fhiosaigeach)