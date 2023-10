An Taupō Eruption de 232 Ceann-latha mu dheireadh: Fianais Ùr air a lorg ann an deigh Antartaig

Tha Lake Taupō, an loch fìor-uisge as motha ann an Oceania, ann am meadhan Eilean a Tuath nan Seulan Nuadh. Is e loch caldera a th’ anns a’ bhodhaig mhòr seo de dh’ uisge, ann an trom-inntinn coltach ri coire a chaidh a chruthachadh às deidh sprèadhadh bholcànach a dh’ fhalbh gu bhith a’ falmhachadh seòmar magma.

Tha eachdraidh de sprèadhadh brùideil aig superbolcano Taupō. Thachair an saobh-bhriseadh as ùire, ris an canar supereruption Ōruanui, o chionn timcheall air 25,500 bliadhna. Chòmhdaich e an t-Eilean a Tuath gu lèir ann an sreathan tiugh de luaithre agus creagan igneous. O chionn còrr is 2,000 bliadhna, sprèadh am bholcàno a-rithist, agus mar thoradh air an sin thàinig an sprèadhadh as motha ann an Sealainn Nuadh.

Tha e na dhùbhlan dha luchd-saidheans a bhith a’ faighinn a-mach dearbh cheann-latha an sprèadhadh seo. Ach, chaidh sgrùdadh o chionn ghoirid air a stiùireadh le Stephen Piva, Ph.D. tagraiche aig Te Herenga Waka - Oilthigh Bhictòria ann an Wellington, air fianais dheatamach a lorg a tha a’ comharrachadh an sprèadhadh a thachair aig deireadh an t-samhraidh/tràth an fhoghair sa bhliadhna 232.

Lorg Piva agus an sgioba aige seachd slatan glainne bholcànach sònraichte air an tiodhlacadh gu domhainn taobh a-staigh cridhe deigh a fhuaireadh bho Roosevelt Island Climate Evolution (RICE) ann an Antarctica an Iar. Tro sgrùdadh geo-cheimiceach, dhearbh an luchd-rannsachaidh gu robh na mìrean sin ceangailte ri sprèadhadh Taupō. Tha làthaireachd nam mìrean sin san Antartaig, còrr air 5,000 cilemeatair air falbh, na theisteanas air cumhachd mòr an sprèadhadh.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh a’ toirt lorgan-meòir dùbailte den bholcàno Taupō mar thùs an sprèadhadh. Tha an dearbhadh seo a’ leigeil le luchd-saidheans tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air a’ bhuaidh chruinneil a dh’ fhaodadh a bhith aig an sprèadhadh air an àile agus a’ ghnàth-shìde, a’ tilgeil solas air eachdraidh agus giùlan spreadhaidh a’ bholcàno.

Thathas fhathast den bheachd gu bheil an supervolcano Taupō gnìomhach, a’ dèanamh sgrùdadh air na sprèadhadh a bh ’ann roimhe agus gnìomhachd san àm ri teachd air leth cudromach.

Tiotal: An Taupō Eruption de 232 Ceann-latha mu dheireadh: Fianais Ùr air a lorg ann an deigh Antartaig

Stòr: Aithisgean Saidheansail (2023)

Mìneachaidhean:

- loch Caldera: loch mòr a chaidh a chruthachadh anns an àite dubhach a dh’ fhàg mar a thuit an talamh às deidh sprèadhadh bholcànach

- Supervolcano: bholcàno a tha comasach air sprèadhadh a dhèanamh le ejecta nas motha na 1,000 cilemeatair ciùbach

- Supereruption: sprèadhadh bholcànach air leth mòr a bhios a’ leigeil a-mach co-dhiù 1,000 cilemeatair ciùbach de stuthan bholcànach

- Geo-cheimigeachd: sgrùdadh air co-dhèanamh ceimigeach chreagan is mhèinnirean agus mar a bhios iad ag eadar-obrachadh le chèile

- Magma: creag leaghte fo uachdar na Talmhainn

- Cridhe deigh: sampall siolandair de deigh air a drileadh bho eigh-shruth no duilleag deighe, air a chleachdadh gus sgrùdadh a dhèanamh air gnàth-shìde agus suidheachaidhean àile san àm a dh’ fhalbh.