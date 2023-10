Bidh an Ruis a’ suidheachadh seallaidhean air cur air bhog Stèisean Fànais Ùr ann an 2027

Tha an Ruis an dùil an stèisean fànais aca fhèin a chuir air bhog ann an 2027, a rèir fios a rinn an Ceann-suidhe Vladimir Putin. Rinn buidheann fànais Roscosmos ann am Moscow an co-dhùnadh an làrach orbital aca fhèin a thogail an-uiridh às deidh dhaibh ainmeachadh gu robh iad a’ falbh bhon Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Tha an gluasad a’ tighinn leis gu bheil goireasan an ISS a’ ruith a-mach, agus tha an Ruis den bheachd gu bheil feum air stèisean làn-chuimseach gus leantainn air adhart leis na h-oidhirpean sgrùdaidh fànais aca.

Tha an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta, a chaidh a chuir air bhog ann an 1998, air a bhith na shamhla air dioplòmasaidh agus co-obrachadh eadar-nàiseanta. Ach, às deidh dha a bhith air a ghearradh dheth gu ìre mhòr bhon Iar às deidh a’ chogaidh san Úcráin, tha an Ruis air co-dhùnadh an stèisean fànais aca fhèin a leantainn. Ged a bha dùil gum fàgadh an Ruis an ISS airson 2028, chuir ceannard Roscosmos, Yuri Borisov, cuideam air an fheum air an Ruis a bhith ag obair gu sgiobalta gus nach tèid i air dheireadh ann an sgrùdadh fànais. Thuirt Borisov gu bheil an ISS a’ tighinn faisg air deireadh a bheatha obrachaidh agus gu bheil coltas ann gun tèid a dhì-choimiseanadh ro 2030.

Tha cruthachadh stèisean orbital Ruiseanach ro 2024 deatamach gus dèanamh cinnteach gu bheil an Ruis a 'cumail suas a comasan agus a' fuireach farpaiseach le cluicheadairean cruinne eile. Tha na Stàitean Aonaichte, an Aonadh Eòrpach, Canada, agus Iapan air tòiseachadh air co-phròiseact gus stèisean fànais ùr a leasachadh. Tha Stèisean Fànais Tiangong ann an Sìona cuideachd ann an orbit, agus tha barrachd ùidh aig companaidhean prìobhaideach ann a bhith a’ togail na stèiseanan aca fhèin air sgàth lùghdachadh ann an cosgais siubhal fànais.

A bharrachd air an stèisean fànais ùr, dhaingnich Putin a-rithist dealas na Ruis don phrògram tighinn air tìr gealach. A dh ’aindeoin fàilligeadh misean Luna-25 na bu thràithe am-bliadhna, chuir Putin cuideam air gu bheil mearachdan mar phàirt de sgrùdadh fànais agus gun deidheadh ​​​​an eòlas a gheibhear a chleachdadh airson miseanan san àm ri teachd. Thuit Luna-25, a bha ag amas air pòla a deas na gealaich a sgrùdadh airson comharran de bhunait daonna a dh’ fhaodadh a bhith ann, mus tàinig e air tìr, ach shoirbhich leis na h-Innseachan air tìr gealaich goirid às deidh sin.

Leis na planaichean àrd-amasach aice airson stèisean fànais ùr agus oidhirpean sgrùdaidh gealaich leantainneach, tha an Ruis dìorrasach a suidheachadh a chumail mar phrìomh chluicheadair ann an raon sgrùdadh fànais.

FAQ:

1. Carson a tha an Ruis a' togail a stèisean fànais fhèin?

Dh’ ainmich an Ruis gun do dh’ fhalbh i bhon Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) air sgàth gun deach a ghearradh dheth gu ìre mhòr bhon Iar às deidh a’ chogaidh san Úcráin. Tha an dùthaich a’ faicinn gu bheil feum air stèisean làn-chuimseach gus leantainn air adhart leis na h-oidhirpean sgrùdaidh fànais aca fhad ‘s a tha goireasan an ISS a’ ruith a-mach.

2. Cuin a thèid stèisean fànais ùr na Ruis a chuir air bhog?

Tha an Ruis an dùil an stèisean fànais ùr aca a chuir air bhog ann an 2027, leis a’ chiad earrann ga chuir ann an orbit. Tha e deatamach gun tèid an stèisean a thogail gu sgiobalta gus nach tuit air cùl a cho-fharpaisich chruinneil.

3. Dè na stèiseanan fànais eile a tha ann an orbit an-dràsta?

Còmhla ri stèisean fànais dealbhaichte na Ruis, tha Stèisean Fànais Tiangong ann an Sìona cuideachd. Tha ùidh aig companaidhean prìobhaideach cuideachd na stèiseanan aca fhèin a thogail leis gu bheil cosgais siubhal fànais a’ sìor dhol sìos.

4. Dè an seasamh a tha aig an Ruis a thaobh rannsachadh gealaich?

A dh’ aindeoin fàilligeadh a mhisean Luna-25 na bu thràithe am-bliadhna, tha an Ruis fhathast dealasach a thaobh a’ phrògram tighinn air tìr gealach. Dhaingnich an Ceann-suidhe Putin gu bheil mearachdan mar phàirt de sgrùdadh fànais, agus gun tèid an eòlas a gheibhear a chleachdadh ann am miseanan san àm ri teachd.