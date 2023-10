Stèisean Orbital Ruiseanach ùr clàraichte airson obrachadh ro 2027

Dh’ ainmich an Ceann-suidhe Vladimir Putin Diardaoin gu bheil stèisean orbital ùr na Ruis, a tha ag amas air sgrùdadh fànais a thoirt air adhart taobh a-muigh an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), gu bhith ag obair ro 2027. A dh’ aindeoin na duilgheadasan a bh’ aig a’ chiad mhisean gealaich san Ruis ann an 47 bliadhna, thuirt Putin. dealas airson a dhol air adhart le prògram gealaich na dùthcha.

Dhaingnich Putin an fheum air stèisean coileanta a tha a’ toirt a-steach barrachd air dìreach aon roinn. Thuirt e, “Mar a bhios goireasan an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a’ ruith a-mach, feumaidh sinn chan e dìreach aon roinn, ach an stèisean gu lèir a thoirt gu seirbheis. ” Dhaingnich an ceann-suidhe cho cudromach sa tha leasachadh ùineail gus casg a chuir air tuiteam air dheireadh ann an comasan itealaich fànais le sgioba.

A rèir Yuri Borisov, ceannard buidheann fànais na Ruis, le bhith a’ cumail suas comasan na Ruis ann an itealan fànais le sgioba nas fhaide na 2030 feumar stèisean orbital Ruiseanach a chruthachadh. Mhìnich Borisov, “Mura tòisich sinn air obair mhòr air cruthachadh stèisean orbital Ruiseanach ann an 2024, tha e glè choltach gun caill sinn ar comas air sgàth a’ bheàrn ùine. Is e a tha mi a’ ciallachadh nach bi an ISS ann tuilleadh agus nach bi stèisean na Ruis deiseil. ”

Dh’aidich Putin na tubaistean teicnigeach a dh’ adhbhraich gun tàinig bàta-smùid Luna-25 air tìr air pòla a deas na gealaich san Lùnastal. A dh’ aindeoin na trioblaidean, thug e misneachd don phoball gun leanadh prògram na gealaich air adhart, ag ràdh, “Is e mearachdan a th’ ann an mearachdan. Tha e na mhasladh dhuinn uile. Is e sgrùdadh fànais a tha seo, agus tha a h-uile duine a’ tuigsinn sin. Is e eòlas a th’ ann as urrainn dhuinn a chleachdadh san àm ri teachd. ”

Tha leasachadh an stèisein orbital Ruiseanach ùr ag amas air na h-adhartasan as ùire ann an saidheans agus teicneòlas a thoirt a-steach, a’ dèanamh cinnteach gu bheil comas aige coinneachadh ri dùbhlain san àm ri teachd. Fhad ‘s a bha an loidhne-tìm tùsail a’ clàradh an ath fhoillseachadh gealach airson 2027, mhol Borisov gum faodadh e gluasad air adhart gu 2026.

FAQ:

C: Dè an loidhne-tìm airson stèisean orbital ùr na Ruis?

F: Dh’ ainmich an Ceann-suidhe Putin gum bu chòir a’ chiad earrann de stèisean orbital na Ruis a bhith ag obair ro 2027.

C: A bheil an Ruis dealasach a thaobh a prògram gealaich a dh’ aindeoin fàilligidhean o chionn ghoirid?

F: Tha, dhaingnich an Ceann-suidhe Putin dealas na Ruis a dhol air adhart leis a’ phrògram gealaich.

C: Carson a tha feum air stèisean orbital Ruiseanach a chruthachadh?

A: Le bhith a’ cumail suas comasan na Ruis ann an itealan fànais le sgioba feumar stèisean orbital Ruiseanach a leasachadh oir thathar an dùil gun ruith goireasan an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta ro 2030.

C: Dè a bheachdaicheas an stèisean orbital Ruiseanach ùr rè leasachadh?

F: Tha an stèisean ag amas air beachdachadh air coileanadh adhartach ann an saidheans agus teicneòlas agus a bhith deiseil airson dèiligeadh ri gnìomhan san àm ri teachd.

C: An lean am prògram gealaich às deidh an tubaist a thàinig air tìr o chionn ghoirid?

F: Tha, thug an Ceann-suidhe Putin misneachd dha gun lean prògram na gealaich a dh’ aindeoin na duilgheadasan.