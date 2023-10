Bidh an Solar Eclipse “Ring of Fire” a’ glacadh milleanan de thalamh-talmhainn

Bha milleanan de dhaoine air feadh an t-saoghail air am beò-ghlacadh leis an eclipse grèine “ring of fire” o chionn ghoirid. Ach, ged a bha a’ mhòr-chuid againn a’ coimhead an eclipse bhon Talamh, thug saideal sìde cumhachdach na SA sealladh eadar-dhealaichte bhon fhànais. Ghlac saideal GOES-East an Rianachd Cuan-mara Nàiseanta agus Atmospheric (NOAA) an sgàil eclipse as làidire air a’ ghealach a’ dol thairis air a’ phlanaid bho astar 22,300 mìle os a chionn.

Bidh eclipses grèine a’ tachairt nuair a bhios a’ ghealach a’ dol seachad eadar a’ ghrian agus an Talamh, a’ cur sgàil air uachdar ar planaid. B ’e“ eclipse grèine bliadhnail ”a bh’ anns an eclipse o chionn ghoirid, anns a bheil a ’ghealach suidhichte nas fhaide air falbh bhon Talamh. Tha seo ag adhbhrachadh gum bi a 'ghealach a' nochdadh nas lugha agus gun a bhith a 'còmhdach na grèine gu tur. An àite sin, bidh e a’ cruthachadh buaidh “fàinne teine" breagha, a’ fàgail sealladh tana den rionnag againn ri fhaicinn.

Dhaibhsan nach robh air slighe dhìreach an eclipse, bha e fhathast comasach pàirt de eclipse fhaicinn le bhith a’ cleachdadh glainneachan sealladh grèine ceadaichte. Ach, thèid an ath eclipse grèine iomlan anns na SA agus Ameireagadh a Tuath a chumail air 8 Giblean, 2024. Gu ruige sin, cha tachair an ath eclipse annular thairis air na SA gu 21 Ògmhios, 2039.

Tha an dà chuid eclipses grèine gu h-iomlan agus annular nan tachartasan sònraichte a ghineas mòran de thoileachas speurail. Is e tachartasan gu math tearc a th’ annta, a’ fàgail gu bheil iad gu mòr an dùil. Mar sin, nuair a thachras an ath eclipse, dèan cinnteach gun còrd an taisbeanadh riut.

