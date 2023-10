Dìomhaireachd agus Cudromachd Asteroids

Tha asteroids, na pìosan creige dìomhair a tha a’ fuireach anns an t-siostam grèine againn, air ùidh mhòr a thoirt dha geòlaichean o chionn fhada. Chan e a-mhàin gu bheil na nithean celestial seo a’ toirt seachad fiosrachadh mu eachdraidh siostam na grèine againn ach tha comas aca cuideachd bualadh air an Talamh, ag adhbhrachadh buaidhean mòra. Is e aon asteroid den leithid a tha air aire a tharraing Bennu, trian de chreig mìle de leud a dh’ fhaodadh a bhith air slighe chun Talamh taobh a-staigh an ath 200 bliadhna.

O chionn ghoirid, thug luchd-saidheans pìosan de Bennu air ais gus sgrùdadh a dhèanamh air an sgrìobhadh aige. Shoirbhich leis an soitheach-fànais a chaidh a chuir air bhog ann an 2016 air an asteroid, a’ mapadh an uachdar aige agus a’ nochdadh coltas dorcha is gruamach. Tha seo a’ nochdadh gu bheil gualain ann, bloc togail deatamach de bheatha. Le bhith a’ tuigsinn a’ chothlamadh de ghualain agus amino-aigéid ann an nithean celestial mar Bennu dh’ fhaodadh sin sealladh a thoirt seachad air tùs beatha air an Talamh agus an comas airson beatha ann an àiteachan eile sa chruinne-cè.

Is e aon dòigh anns a bheil speuradairean a’ sgrùdadh asteroids le bhith a’ sgrùdadh na tachartasan buaidh a dh’ adhbhraich iad san àm a dh’ fhalbh. Thathas den bheachd gun deach Bàgh Chesapeake, a tha stèidhichte ann an Virginia, a chruthachadh le buaidh asteroid o chionn 35 millean bliadhna. Chuir an tachartas seo dragh mòr air an sgìre, ag adhbhrachadh tsunamis agus ag atharrachadh cruinn-eòlas taobh an ear Ameireaga a Tuath. Tha tachartasan buaidh co-chosmhail air feadh eachdraidh na Talmhainn air leantainn gu mòr- dhol à bith, a’ cumadh cùrsa mean-fhàs agus a’ leigeil le cruthan beatha ùra nochdadh.

Le bhith a’ sgrùdadh asteroids mar Bennu agus tachartasan buaidh san àm a dh’ fhalbh leigidh sin le luchd-saidheans tuigse nas fheàrr fhaighinn air eachdraidh ar siostam grèine agus na cunnartan buaidh a dh’ fhaodadh a bhith air an Talamh san àm ri teachd. Le bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan nan nithean celestial sin, is urrainn dhuinn cumail oirnn a’ leudachadh ar n-eòlas air a’ chruinne-cè agus na cothroman airson beatha taobh a-muigh ar planaid.

stòran:

- NASA