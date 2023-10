An mean-fhàs deireannach aig Massive Star air fhoillseachadh tro Amharcan Supernova

Tha sgioba rannsachaidh air a stiùireadh leis an Dr ZHANG Jujia bho Amharclannan Yunnan de Acadamaidh Saidheansan Shìona agus an t-Oll. Wang Xiaofeng bho Oilthigh Tsinghua air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ tuigsinn ìrean deireannach rionnagan mòra tro na beachdan aca air an supernova SN 2023ixf anns an sgìre faisg air làimh. galaxy Messier 101.

Is e supernovae Type II an seòrsa spreadhadh as cumanta anns a’ chruinne-cè, ach tha e air a bhith duilich na pròiseasan a tha a’ leantainn gu an staid tuiteam-cridhe aca a dhearbhadh. Le bhith a’ sgrùdadh an spreadhadh aon uair ann am beatha SN 2023ixf, tha an sgioba air fiosrachadh deatamach a lorg mu na h-innleachdan call mòr a tha an lùib mean-fhàs nan rionnagan mòra sin làn de hydrogen.

Is e aon taobh chudromach de na co-dhùnaidhean aca an tuairmse air an tomad a chaidh a chuir a-mach às an rionnag aig deireadh a beatha. Bidh seo a’ tilgeil solas air mean-fhàs deireannach an rionnag agus a’ toirt seachad dàta luachmhor airson tuigse fhaighinn air a’ phròiseas iomlan.

Chleachd an sgioba an speactra flashed, a tha mar na comharran ciad-sholais air na spreadhaidhean supernova a dh’ adhbhraich ionachadh an stuth circumstellar (CSM) / gaoth stellar. Le bhith a’ glacadh nan speactraman sin, b’ urrainn dhaibh ceangal a stèidheachadh eadar spreadhaidhean supernovae Type II agus mean-fhàs nan rionnagan mòra anmoch.

Thug an spreadhadh o chionn ghoirid de SN 2023ixf cothrom air leth airson an duilgheadas maireannach seo a sgrùdadh. Le bhith a’ tional speactra flash àrd-cheannas taobh a-staigh 1–5 latha às deidh an spreadhadh, b’ urrainn don luchd-rannsachaidh bacadh teann a chuir air crìochan an stuth cearcallach timcheall air an supernova.

Stèidhichte air na beachdan aca, tha coltas ann gu robh ìre call mòr de 2023 x 6-10 M yr-4 aig progenitor SN 1ixf anns na 2-3 bliadhna mu dheireadh ron spreadhadh. Lorg iad cuideachd fianais gu robh slige CSM teann air a chruthachadh bhon stuth mun cuairt a’ gluasad aig astar 55 km s-1, taobh a-staigh radius nas lugha na 7 x 1014 cm bhon ghineadair.

Bhon dàta a chaidh a chruinneachadh o chionn timcheall air 20 bliadhna, chaidh a mholadh gur dòcha gu robh tùsaire SN 2023ixf air gluasad bho shaobh-chràbhadh dearg gu hypergiant buidhe geàrr-ùine dìreach ron spreadhadh. Tha an ìre àrd de chall mòr agus astar gaoithe coimeasach àrd a’ toirt taic don bheachd-bharail seo.

Thathas an dùil gum bi an amharc agus an sgrùdadh leantainneach air SN 2023ixf na chlach-mhìle ann an eachdraidh supernovae Type II agus cuiridh e ri bhith a’ foillseachadh na thachair dha rionnagan mòra taobh a-staigh raon mòr de 10 gu 20 tomad grèine.

Jujia Zhang, Han Lin, Xiaofeng Wang et al. “Stuthan cearcallach air a chuir a-mach gu fòirneartach le rionnag mòr dìreach mus do bhàsaich e.” Iris Saidheans.