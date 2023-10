Sealladh iongantach de Eclipse Solar Annular air a ghlacadh le GOES-16 Satellite

Thug Satailteach Àrainneachd Gnìomh Geostationary-16 (GOES-16), ris an canar cuideachd GOES-East, sealladh iongantach den eclipse grèine cearcallach bhon fhànais. Mar phàirt den t-sreath adhartach GOES-R, tha pàirt deatamach aig an saideal seo ann a bhith a’ tional dàta air diofar uinneanan àile, uisgeach, cuantail, gnàth-shìde, grèine agus fànais.

Bidh eclipse grèine annular a’ tachairt nuair a thig a’ Ghealach eadar a’ Ghrian agus an Talamh, ach tha i suidhichte aig an àite as fhaide air falbh bhon Talamh no faisg air. Mar thoradh air an sin, tha coltas gu bheil a 'ghealach nas lugha na a' ghrian, a 'ciallachadh gu bheil buaidh iongantach ris an canar "ring of fire".

Lorg an eclipse o chionn ghoirid slighe bho US Pacific Northwest, a ’dol thairis air California, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, agus Texas. Lean i air a turas thairis air pàirtean de Mheagsago, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Coloimbia, agus Braisil mus do chrìochnaich i aig dol fodha na grèine sa Chuan Siar.

A’ cleachdadh na h-ìomhaighean àrd-rèiteachaidh spàsail is ùineail aige, ghlac GOES-16 ìomhaighean iongantach de sgàil na gealaich a’ gluasad thairis air taobh an iar na SA. Bha an sealladh tarraingeach seo ri fhaicinn bho Oregon gu Texas, a’ toirt cothrom sùil mhionaideach a thoirt air an eclipse grèine annular.

Tha an taisbeanadh lèirsinneach iongantach mar ro-ràdh don eclipse grèine iomlan a tha ri thighinn ann an sia mìosan. Air 8 Giblean, 2024, gabhaidh a’ Ghealach an astar foirfe bhon Talamh gus a’ ghrian a chòmhdach gu tur, a’ cruthachadh iongantas celestial iongantach. Bidh an tachartas seo a’ sguabadh air feadh Mexico, leth an ear nan Stàitean Aonaichte, agus Canada, a’ tarraing luchd-amhairc le a bhòidhchead iongantach.

