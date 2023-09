Bidh NASA Solar Probe a’ glacadh bhidio tearc de sprèadhadh grèine cumhachdach

Shoirbhich le probe grèine NASA tro spreadhadh mòr coronal cumhachdach (CME) bhon ghrèin, a ’toirt seachad fianais luachmhor airson teòiridh a tha air a bhith ann o chionn fhada, dh’ ainmich a ’bhuidheann. Ghlac an Parker Solar Probe fiolm bhidio den tachartas tearc agus e ag itealaich tron ​​​​CME air 5 Sultain, 2022.

Is e spreadhadh plasma ann an àile a-muigh na grèine a th’ ann an sgaoilidhean mòra coronal. Tha comas aca buairidhean sìde fànais adhbhrachadh a dh’ fhaodadh a bhith nan cunnart do shaidealan agus dragh a chuir air siostaman conaltraidh is seòlaidh. Ann an cuid de chùisean, faodaidh CMEan cumhachdach eadhon dragh a chuir air grids cumhachd air an Talamh.

Bha luchd-saidheans air teòiridh a dhèanamh gum faodadh CMEn eadar-obrachadh le duslach eadar-phlanntach, ga ghiùlan a-mach. Chaidh an teòiridh seo a mholadh ann am pàipear 2003. Dhaingnich na beachdan o chionn ghoirid bho Parker Solar Probe an t-iongantas seo, leis gu robh e a’ faicinn an CME ag obair mar inneal-glanaidh agus a ’toirt air falbh gràinean duslach suas ri timcheall air 6 millean mìle bhon ghrèin. Ach, chaidh an duslach ath-lìonadh gu sgiobalta.

Tha sgrùdadh air an eadar-obrachadh eadar CMEn agus duslach eadar-phlanntach cudromach airson ro-innse dè an astar aig a bheil CMEn a’ siubhal bhon ghrèin chun na Talmhainn. Faodaidh an t-eòlas seo cuideachadh le bhith a’ stèidheachadh ro-mheasaidhean nas fheàrr airson ruighinn CME agus na buaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aige air a ’phlanaid againn.

Tha an Parker Solar Probe, a chaidh a chuir air bhog ann an 2018, a ’leantainn air adhart leis an rùn aige a bhith a’ sgrùdadh àile na grèine le bhith a ’siubhal nas fhaisge air an uachdar aice na bàta-fànais sam bith roimhe. Tha an cho faisg seo a’ toirt chothroman nach fhacas a-riamh airson a’ ghrian a sgrùdadh agus na diofar iongantasan a th’ ann.

Le bhith a’ cumail sùil air agus a’ mion-sgrùdadh thachartasan leithid a bhith a’ coinneachadh ris an CME, faodaidh luchd-saidheans an tuigse mu ghiùlan na grèine a leudachadh agus an comas adhartachadh air cunnartan sìde fànais a ro-innse agus a lasachadh.

