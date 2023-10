Dèan deiseil airson fras meteor Orionids

Tha speuradairean neo-dhreuchdail ann an Ontario a’ feitheamh gu dùrachdach ri mullach fras meteor Orionids an deireadh-sheachdain seo. Le suas ri 20 meteors san uair, a’ toirt a-steach bàlaichean teine ​​​​soilleir, tha dùil gum bi e na thachartas iongantach. Tha am fras meteor air a thoirt a-mach le gràinean duslach bhon comet Halley agus chithear e gach bliadhna san Dàmhair agus san t-Samhain. Ach, am-bliadhna thathar an dùil gun ruig e an ìre as àirde anns na h-uairean oidhche eadar 21 Dàmhair agus 22 Dàmhair.

Gus sealladh fhaighinn den fhras meteor, thathas a ’moladh tòiseachadh a’ coimhead timcheall air 10: 30f Disathairne, aon uair ‘s gu bheil an reul-bhad Orion a’ glanadh fàire an ear. Dh’ fhaodadh a’ ghealach bacadh a chur air faicsinneachd, ach ma tha thu deònach fuireach suas fadalach, le bhith a’ feitheamh gus am bi a’ ghealach a’ suidheachadh timcheall air 1:15m madainn na Sàbaid bheir sin suidheachadh seallaidh nas fheàrr.

Ged a tha fras meteor Orionids air a mheas cuibheasach, tha e fhathast a’ gealltainn seallaidhean tarraingeach. Tha Gary Boyle, ris an canar cuideachd an Backyard Reul-eòlaiche, a 'moladh gum faodadh cuid de bhàlaichean teine ​​​​soilleir a bhith gu math iongantach, eadhon leis a' ghealach anns na speuran.

Dhaibhsan aig a bheil ùidh ann a bhith a’ glacadh ìomhaighean den fhras meteor, tha e deatamach gun lorgar àite dorcha air falbh bho sholais a’ bhaile. Le bhith a’ stèidheachadh camara DSLR air tripod le sgaoileadh càball agus a’ cleachdadh foillseachadh 20 gu 30-diog meudaichidh sin na cothroman air rudeigin a ghlacadh nad raon seallaidh.

A bharrachd air an fhras meteor, bidh cothrom aig stargazers na planaidean Saturn, Jupiter, agus Venus fhaicinn, a bharrachd air Slighe Bainne a’ gheamhraidh. Le bhith a’ cleachdadh an app stargazing iPhone faodaidh Sky Guide cuideachadh le bhith a’ dearbhadh na tha thu a’ faicinn.

Ma tha sìde nas fhuaire a’ còrdadh riut, tha fras meteor Geminids na thachartas eile airson a bhith a’ coimhead air adhart. A ’dol bhon reul-bhad Gemini, thig e gu àirde air feasgar 14 Dùbhlachd gu 15 Dùbhlachd. Thathas an dùil gum bi am fras meteor Geminids eadhon nas fheàrr na na Orionids, le meteors nas slaodaiche aig a bheil barrachd cothrom air bàlaichean teine ​​​​soilleir a thoirt gu buil.

Airson barrachd ghoireasan agus fiosrachaidh mu reul-eòlas, tadhail air làrach-lìn Gary Boyle, wondersofastronomy.com. Tha Boyle, a tha a’ fuireach ann an South Mountain, Ontario, an-dràsta a’ ruith iomairt maoineachadh-sluaigh airson amharclann ùr.

