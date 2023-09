Dleastanas gun samhail de cheallan cas-dhìreach ann am meatastasis tumhair don spine

Tha luchd-rannsachaidh aig Weill Cornell Medicine air faighinn a-mach gu bheil cnàmhan vertebral, a tha a’ dèanamh suas an cnàimh-droma, a’ tighinn bho sheòrsa sònraichte de bhun-chealla a bhrosnaicheas meatastases tumhair. Tro bhith a’ cleachdadh “organoids” coltach ri cnàimh a chaidh a chruthachadh bho cheallan-droma vertebral, chomharraich an luchd-rannsachaidh pròtain ris an canar MFGE8 aig a bheil pàirt chudromach ann a bhith buailteach do tumors sgaoileadh chun spine seach cnàmhan eile. Tha an lorg seo a’ tilgeil solas air eas-òrdughan droma agus a’ cuideachadh le bhith a’ mìneachadh carson a bhios tumhan cruaidh gu tric a’ meatachadh ris a’ chnoc-dhroma.

Bha bun-cheallan cnàimhneach, a dh’ adhbhraicheas cnàimh agus maoth-chnàimh, air an dealachadh bho luchainn stèidhichte air comharran pròtain uachdar. Nochd mion-sgrùdadh gnìomhachd gine gun robh bun-cheallan cnàimhneach bho dhiofar chnàmhan a’ nochdadh pàtrain eadar-dhealaichte de mhìneachadh gine. An uairsin chomharraich an luchd-rannsachaidh seata sònraichte de chomharran airson bun-cheallan vertebral agus dhearbh iad an àite aca ann an cruthachadh cnàimh droma tro dheuchainnean eile.

Bha teòiridhean roimhe a’ moladh gum b’ fheàrr le tumors meatastasachadh ris an spine, ris an canar “spinal tropism,” ceangailte ri pàtrain sruthadh fala. Ach, lorg an luchd-rannsachaidh fianais gum faodadh bun-cheallan vertebral a bhith an urra ris an iongantas seo. Thachair sìolachadh tùsail de cheallan tumhair meatastatach sa mhòr-chuid ann an ceàrnaidhean far a bheil bun-cheallan vertebral agus na ceallan ginealach aca.

Mhothaich an sgioba gun do chuir toirt air falbh bun-cheallan vertebral às don eadar-dhealachadh ann an ìrean meatastasis eadar an cnàimh-droma agus cnàmhan fada. Fhuair iad a-mach cuideachd gu bheil MFGE8, pròtain a tha air a chuartachadh ann an suimean nas àirde le bun-cheallan vertebral an taca ri bun-cheallan cnàimh fada, a’ cur gu mòr ri tropism droma. Gus na co-dhùnaidhean sin ann an daoine a dhearbhadh, dh’ obraich an luchd-rannsachaidh le luchd-sgrùdaidh aig an Ospadal airson Lèigh-lann Sònraichte gus co-aoisean daonna de cheallan cas-droma luchag a chomharrachadh.

Tha an luchd-rannsachaidh a-nis ag amas air dòighean a lorg gus MFGE8 a bhacadh gus an cunnart bho metastasis cnàimh-droma ann an euslaintich aillse a lughdachadh. A bharrachd air an sin, tha an sgrùdadh aca air feartan sònraichte bun-cheallan vertebral ag amas air seallaidhean a thoirt seachad air eas-òrdughan droma.

Stòr: Nàdar, Leigheas Weill Cornell, Ospadal airson Lèigh-lann Sònraichte