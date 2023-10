Fuasgladh Dìomhaireachd Venus: Plate Tectonics agus an Quest for Early Life

Tha Venus, ris an canar gu tric càraid na Talmhainn air sgàth cho coltach ‘s a tha e ann am meud, tomad, dùmhlachd, agus meud, air a bhith na phlanaid dìomhair agus neo-oigheil dha luchd-saidheans. Le teòthachd uachdar teth gu leòr airson luaidhe a leaghadh, bha e coltach gur e oidhirp neo-phractaigeach a bh’ ann a bhith a’ sgrùdadh comasachd beatha air Venus. Ach, tha sgrùdadh adhartach air a stiùireadh le sgioba de luchd-saidheans bho Oilthigh Brown a-nis air solas a chuir air eachdraidh a’ phlanaid agus air doras fhosgladh gu eachdraidh a dh’ fhaodadh a bhith ann de teactonaig truinnsear agus beatha thràth air an nàbaidh as fhaisge oirnn.

A’ cleachdadh samhlaidhean mionaideach, tha an luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Brown air fianais làidir a thoirt seachad gun robh eòlas aig Venus, mar an Talamh, air teactonaig truinnsear uaireigin. Tha tectonics truinnsear, gluasad lannan lithospheric na Talmhainn, an urra ri bhith a’ cumadh uachdar ar planaid agus a’ cruthachadh àrainneachdan eadar-mheasgte far am faod beatha soirbheachadh. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan don chreideas gnàthach nach eil teictonaig truinnsear aig Venus, a’ nochdadh gur dòcha gu robh na pròiseasan fiùghantach a tha riatanach airson beatha a chumail suas air an dà phlanaid aig an aon àm.

Tha an sgrùdadh a’ moladh gun deach Venus tro ùine de thectonics truinnsear tràth eadar 4.5 billean agus 3.5 billean bliadhna air ais, goirid às deidh a chruthachadh. Ach, eu-coltach ri siostam teictoneach fiùghantach na Talmhainn, cha robh ach beagan gluasad plàta aig Venus, le nas lugha de phlàighean an sàs agus nas lugha de ghluasad san fharsaingeachd. A dh 'aindeoin na h-eadar-dhealachaidhean sin, tha an fhìrinn gu robh seòrsa sam bith de theictonics plàta aig Venus a' togail chothroman inntinneach airson beatha thràth air a 'phlanaid.

“Ged a tha an lorg seo a’ toirt seachad seallaidhean inntinneach air eachdraidh geòlais Venus, tha e cuideachd a’ ciallachadh gur dòcha gu robh dà phlanaid againn san t-siostam grèine againn, ag obair fo rèimean teactonaigeach coltach ris. Thathas den bheachd gu bheil an leithid de shuidheachaidhean deatamach airson beatha a thighinn am bàrr agus mean-fhàs,” mhìnich prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Matt Weller.

Thig an ath ìre de sgrùdadh ann an cruth misean DAVINCI a tha ri thighinn aig NASA (Deep Atmosphere Venus Sgrùdadh air gasaichean Noble, Ceimigeachd, agus Ìomhaigh). Air a chlàradh airson a chuir air bhog a dh’ aithghearr, thig DAVINCI sìos tro àile sreathach Venus, a ’tional dàta gas àile deatamach. Bheir na tomhais sin tuilleadh dearbhaidh seachad airson co-dhùnaidhean an sgrùdaidh agus cuidichidh iad luchd-saidheans gus tuigse nas soilleire fhaighinn air eachdraidh geòlais Venus.

Mar a bhios luchd-rannsachaidh a’ leantainn air adhart a’ foillseachadh dìomhaireachdan ar nàbaidhean planaid, tha aon cheist fhathast aig fìor thoiseach: Dè thachair dha tectonics truinnsear air Venus? Gun teagamh bheir sgrùdadh air an enigma seo seallaidhean ùra air na suidheachaidhean planaid a tha riatanach gus beatha a chumail suas, an dà chuid nar siostam grèine agus nas fhaide air falbh.

Ceistean Bitheanta

1. Dè a th' ann an teactonaig plàta?

Is e teòiridh saidheansail a th’ ann an tectonics truinnsear a tha a’ mìneachadh gluasad lannan lithospheric na Talmhainn. Tha na truinnsearan sin, a tha a’ dèanamh suas an t-slige as fhaide a-muigh air a’ phlanaid, a’ gluasad gu cunbhalach, a’ leantainn gu cruthachadh bheanntan, crithean-talmhainn agus gnìomhachd bholcànach.

2. Carson a tha lorg tectonics truinnsear air Venus cudromach?

Tha lorg tectonics truinnsear air Venus a’ toirt dùbhlan don chreideas a th’ air a bhith ann o chionn fhada nach eil a leithid de ghnìomhachd geòlais aig a’ phlanaid. Tha e a’ fosgladh chothroman ùra airson tuigse fhaighinn air eachdraidh a’ phlanaid agus na cothroman airson beatha thràth. Tha na rudan a tha coltach eadar Venus agus an Talamh, an dà chuid a thaobh meud agus tomad, a’ fàgail Venus na phrìomh thagraiche airson sgrùdadh a dhèanamh air na suidheachaidhean a tha riatanach airson àite-fuirich.

3. Ciamar a chuireas misean DAVINCI ri ar n-eòlas air Venus?

Tha misean DAVINCI aig NASA ag amas air sgrùdadh mionaideach a dhèanamh air àile Venus, le fòcas air a bhith a’ tomhas ghasaichean àile agus a’ dèanamh anailis air an sgrìobhadh aca. Bheir an dàta a thèid a chruinneachadh barrachd lèirsinn seachad air mean-fhàs na planaid, a h-eachdraidh geòlais, agus làthaireachd biosignatures a dh’fhaodadh a bhith ann. Cuiridh am misean seo gu mòr ri ar tuigse air Venus agus a bhith a’ lorg beatha taobh a-muigh na Talmhainn.