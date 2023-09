Tha misean VERITAS NASA ag ullachadh airson sgrùdadh a dhèanamh air Venus bho Orbit

Thathas an dùil gun tèid misean VERITAS (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) NASA a chuir air bhog taobh a-staigh deich bliadhna gus uachdar Venus a sgrùdadh bho orbit. Tha luchd-saidheans den bheachd gum faod sgrùdadh uachdar Venus seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air mar a tha planaidean creagach a’ fuireach agus a’ fàs. Gus ullachadh airson a’ mhisean seo, rinn sgioba saidheans eadar-nàiseanta VERITAS iomairt dà sheachdain o chionn ghoirid ann an Innis Tìle, a’ cleachdadh cruthan-tìre bholcànach mar analog Venus.

Chaidh Innis Tìle a thaghadh mar sheasamh airson Venus air sgàth 's gu bheil e coltach ri geòlais. Tha gnìomhachd bholcànach aig Innis Tìle agus Venus, agus le bhith a’ sgrùdadh na talmhainn bholcànach ann an Innis Tìle cuidichidh sgioba VERITAS le bhith a’ tuigsinn na chì radar an soitheach-fànais air Venus. Rè na h-iomairt, rinn an sgioba sgrùdadh air tasgaidhean bholcànach, raointean làbha, agus roinnean bholcànach gnìomhach ann an Innis Tìle a tha coltach ri uachdar Venus. Chruinnich iad sampallan de chreagan agus rinn iad tomhais gus garbh uachdar agus feartan eile nan creagan a sgrùdadh.

Gus ìomhaighean radar bhon adhar fhaighinn de na h-àiteachan a thathar a’ sgrùdadh, chaidh tursan-adhair air an stiùireadh le Ionad Aerospace na Gearmailt (DLR) a dhèanamh os cionn cruthan-tìre Innis Tìle. Thèid an dàta radar a thèid a chruinneachadh bhon adhar a choimeas ris na tomhasan talmhainn a rinn sgioba saidheans VERITAS. Cuidichidh an coimeas seo le luchd-saidheans tuigse nas fheàrr fhaighinn air na beachdan radar a nì an soitheach-fànais ann an orbit timcheall air Venus.

Cleachdaidh misean VERITAS radar fosglaidh synthetigeach agus spectrometer faisg air infridhearg gus mapaichean cruinne 3D de Venus a chruthachadh agus gus eadar-dhealachadh a dhèanamh eadar diofar sheòrsaichean creige air an uachdar aice. Le bhith a’ sgrùdadh uachdar Venus bho orbit, tha luchd-saidheans an dòchas sanasan fhaighinn a-mach mu thaobh a-staigh a’ phlanaid agus sealladh fhaighinn air mean-fhàs planaidean creagach mar an Talamh.

stòran:

- NASA / JPL-Caltech. (nd). An ath Mhisean Venus aig NASA gus uachdar a mhapadh, faighinn a-mach carson a tha e cho eadar-dhealaichte bhon Talamh: JPL aig NASA. [Saotharlann Tiomnadh Jet NASA]. URL: N/A

- DLR. (nd). Eilean-Kampagne von VERITAS zur Vorbereitung der VENUS-Mission. [portal DLR]. URL: N/A