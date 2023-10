Lorg iongantach: Seallaidhean ùra air dealanach dìomhair Venus

O chionn ghoirid chuir luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Colorado Boulder dùbhlan ris a’ chreideas a th’ ann o chionn fhada gu bheil dealanach gu tric a’ tachairt air Venus. Tron sgrùdadh aca a chaidh fhoillseachadh ann an Geophysical Research Letters, tha iad air fianais làidir a thaisbeanadh a tha a’ nochdadh a chaochladh. Tha an lorg seo air feart inntinneach a chuir ris an tuigse a th’ againn air Venus, planaid a tha ainmeil airson a shuidheachaidhean cruaidh agus neo-aoigheachd.

Gu traidiseanta, tha làthaireachd tonnan fìdeag a chaidh fhaicinn air Venus air a bhith co-cheangailte ri tachartasan dealanach, a’ tarraing co-chosmhail ri uinneanan coltach ris air an Talamh. Ach, tha an sgrùdadh o chionn ghoirid air solas ùr a thilgeil air a’ bharail seo. Lorg an luchd-rannsachaidh gum faodadh na tonnan fìdeag seo air Venus tighinn bho dhuilgheadasan ann an raointean magnetach lag na planaid, seach gnìomhachd dealanach.

Gus dàta a bharrachd a chruinneachadh agus cò às a thàinig na tonnan fìdeag sin, tha an sgioba an dùil barrachd fiosrachaidh a chruinneachadh aig an ath choinneamh aig Parker Solar Probe ri Venus san t-Samhain 2024. Thig an soitheach-fànais, a bhios mar as trice a’ sgrùdadh na grèine, taobh a-staigh 250 mìle bhon phlanaid. uachdar rè an rùin seo.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo air ùidh a thogail ann an dealanach dìomhair Venus, agus tha luchd-saidheans gu mòr airson sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air an iongantas seo. Le bhith a’ faighinn a-mach an enigma a tha timcheall air dealanach Venus, gheibh sinn sealladh luachmhor air daineamaigs iom-fhillte àile na planaid agus cuir ri ar tuigse mu phròiseasan coltach ris a tha a’ nochdadh air buidhnean celestial eile.

Mar a bhios luchd-rannsachaidh a’ leantainn air adhart a’ sgrùdadh Venus a’ cleachdadh soithichean-fànais adhartach agus ionnstramaidean saidheansail, is dòcha gun lorg sinn eadhon barrachd iongnadh agus gun atharraich sinn na barailean a bh’ againn roimhe mun phlanaid inntinneach seo. Gun teagamh bidh dìomhaireachd dealanaich Venus a’ tarraing luchd-saidheans agus luchd-dealasach fànais le chèile agus sinn a’ feuchainn ri dìomhaireachdan ar planaid faisg air làimh fhuasgladh.

