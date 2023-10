Gun dealanach air Venus, tha sgrùdadh ùr a’ moladh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh bho ioma-oilthighean a’ co-dhùnadh nach eil coltas ann gun tachair dealanach air uachdar Venus. Rinn an sgioba, anns a bheil luchd-saidheans bho Oilthigh Colorado Boulder, Oilthigh West Virginia, Oilthigh California, Los Angeles, agus Oilthigh California, Berkeley, ath-sgrùdadh air comharran a chaidh a lorg le bàta-fànais Pioneer Venus aig NASA ann an 1978. Na comharran sin, ris an canar tonnan fìdeag , mar as trice co-cheangailte ri gnìomhachd dealanaich air an Talamh.

Is e tonnan electromagnetic tricead ìosal a th’ ann an tonnan whistler air an toirt gu buil le bhith a’ bualadh dealanan san àile. Air an Talamh, tha iad air an cruthachadh le stailcean dealanach. Ach, tha an sgrùdadh ùr a’ moladh gur dòcha nach eil na dreachan Venusian de na tonnan sin a’ nochdadh gnìomhachd dealanach mar a bha dùil roimhe.

A’ cleachdadh dàta a chaidh a chruinneachadh ann an 2021 leis an Parker Solar Probe, bàta-fànais eile aig NASA, lorg an luchd-rannsachaidh gu robh na tonnan fìdeag a chaidh a lorg a’ dol sìos gu uachdar na planaid an àite a bhith air an cur a-mach don fhànais. Tha seo a’ sealltainn gur dòcha nach e dealanach prìomh adhbhar nan comharran dealain sin.

Fhad ‘s a tha làthaireachd dealanach air Venus air a bhith air a dheasbad airson deicheadan, tha an sgrùdadh seo a’ toirt a-mach seallaidhean ùra. Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh gum faodadh ath-cheangal magnetach, iongantas far am faodadh loidhnichean achaidh magnetach toinneamh, snap agus ath-cheangal, a bhith an urra ri bhith a’ gineadh tonnan fìdeag air Venus.

Tha an sgrùdadh a’ daingneachadh gu bheil feum air tuilleadh rannsachaidh gus faighinn a-mach gu cinnteach gu bheil dealanach ann air Venus. Thathas an dùil gun dèan an Parker Solar Probe pas eile faisg air Venus, a bheir barrachd chothroman do luchd-rannsachaidh sgrùdadh nas mionaidiche a dhèanamh air aimsir na planaid.

Chaidh an rannsachadh fhoillseachadh ann an Geophysical Research Letters.

stòran:

- Litrichean Rannsachadh Geo-fhiosaigeach