Gnìomhachasan fànais Varda gus an ath bhàta-fànais a thoirt gu tìr ann an Astràilia fhad ‘s a tha cead na SA a’ feitheamh

Tha Varda Space Industries, companaidh tòiseachaidh saothrachaidh san fhànais, air ainmeachadh gum bi iad a’ cur an ath bhàta-fànais aca air tìr ann an Astràilia agus iad a’ leantainn air adhart ag obair le riaghladairean na SA gus cead fhaighinn airson a’ chiad turas aca ann an Utah. Chaidh a’ chompanaidh a dhiùltadh o chionn ghoirid nuair a chuir iad a-steach airson an soitheach-fànais aca a thoirt gu tìr ann am fàsach Utah mar thoradh air cùisean co-òrdanachaidh fon fhrèam ath-inntrigidh ùr ris an canar Pàirt 450. Shoilleirich Ceannard Varda Delian Asparouhov nach ann air sgàth draghan sàbhailteachd a bha an diùltadh ach dùbhlain ann a bhith a’ co-òrdanachadh le ioma-phàrtaidhean. .

A dh’ aindeoin na planaichean aige a dhol air tìr ann an Astràilia, tha feum aig Varda air cead ath-inntrigidh FAA eadhon ged nach tèid an soitheach-fànais a-steach air talamh Ameireagaidh. Mhìnich Asparouhov gu bheil an roghainn raon stèidhichte air diofar ruigsinneachd, goireasan agus comasan. Tha a’ chompanaidh an dùil raointean 3-4 aig a’ char as lugha a bhith aca air-loidhne agus tha iad ag amas air crìoch ath-chuairteachaidh a choileanadh uair sa mhìos ro 2026.

Tha uallach riaghlaidh air a bhith na dhragh mòr ann an gnìomhachas an fhànais, mar a chaidh a chomharrachadh le fianais bho thrì prìomh chompanaidhean fànais ron Chòmhdhail. Dh’ iarr na companaidhean sin gu h-aon-ghuthach barrachd ghoireasan airson an FAA gus an eallach obrach ceadachd a tha a’ sìor fhàs a làimhseachadh agus chuir iad cuideam air cho cudromach sa tha e riaghladh a sgioblachadh gus farpaiseachd Ameireagaidh a chumail air àrd-ùrlar na cruinne.

Dhaingnich Asparouhov an fheum air luchd-obrach agus freagairteachd ann an Oifis Còmhdhail Fànais Malairteach an FAA, ag aithneachadh gu bheil fàs mòr ann an gnìomhachd fànais thar nan naoi bliadhna a dh’ fhalbh. Dhaingnich e nach bu chòir sgioblachadh sàbhailteachd no riaghladh a mhilleadh ach gum bu chòir dha dèanamh cinnteach gu bheil luchd-obrach gu leòr ann airson an sgrùdadh teicnigeach agus an co-òrdanachadh riatanach a dhèanamh.

