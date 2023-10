Tòiseachadh Saothrachadh In-Space Gnìomhachasan Fànais Varda gus an ath bhàta-fànais a thoirt gu tìr ann an Astràilia

Tha Varda Space Industries, companaidh tòiseachaidh saothrachaidh san fhànais, air ainmeachadh gum bi an ath bhàta-fànais aca a’ tighinn air tìr ann an Astràilia. Tha seo a’ tighinn fhad ‘s a tha a’ chompanaidh a ’leantainn air adhart ag obair le riaghladairean na SA gus cead fhaighinn airson a’ chiad turas aca ann an Utah. Dhiùlt Feachd Adhair na SA agus Rianachd Itealaich Feadarail o chionn ghoirid tagradh Varda airson an soitheach-fànais aca a thoirt gu tìr ann am fàsach Utah air sgàth cùisean co-òrdanachaidh fon fhrèam reentry ris an canar Part 450.

Mhìnich co-stèidheadair Varda, Delian Asparouhov, nach robh gnothach aig a’ cho-dhùnadh ri sàbhailteachd, dealbhadh no mion-sgrùdaidhean a’ charbaid ach ri co-òrdanachadh am measg nan trì pàrtaidhean a bha an sàs ann. Ach, tha a’ chompanaidh fhathast misneachail gu bheil iad a’ coinneachadh ris na riatanasan riaghlaidh gu lèir agus tha iad ag obair gus seata ùr de chinn-latha targaid a cho-òrdanachadh airson an ath-chuairt.

Mar a tha Varda a’ leantainn air adhart leis a’ cho-obrachadh le riaghladairean Ameireaganach, tha e air aonta a chruthachadh leis a’ chompanaidh Astràilianach Southern Launch airson an ath capsal aca a thighinn air tìr aig Raon Deuchainn Koonibba ann an 2024. Shoilleirich Asparouhov nach eil an gluasad gu Astràilia mar thoradh air cùisean gèillidh riaghlaidh anns na Stàitean Aonaichte. Stàitean ach an àite na tha ri fhaighinn agus na goireasan a tha rim faighinn le diofar raointean.

Anns an àm ri teachd, tha Varda an dùil co-dhiù trì gu ceithir raointean a bhith air-loidhne agus tha e ag amas air deireadh ath-chuairteachaidh a choileanadh aon uair sa mhìos ro 2026. Tha a’ chompanaidh air a bhith a’ co-òrdanachadh le raointean eile, mar a dh’ iarr Raon Deuchainn is Trèanaidh Utah, a’ taisbeanadh a dealas airson com-pàirteachadh le iomadh raon airson barrachd sùbailteachd.

Tha dùbhlain riaghlaidh mu choinneimh gnìomhachas an fhànais an-dràsta, le trì prìomh chompanaidhean fànais a’ toirt fianais ron Chòmhdhail gus goireasan a bharrachd iarraidh airson an FAA. Chuir na companaidhean sin cuideam cuideachd air an fheum air riaghladh sgiobalta gus farpaiseachd Ameireagaidh a neartachadh.

Thog Asparouhov na faireachdainnean sin agus chomharraich e am fàs mòr ann an gnìomhachd cur air bhog àite thairis air na naoi bliadhna a dh’ fhalbh. Mhol e gum bu chòir am fòcas a bhith air àrdachadh luchd-obrach agus freagairteachd aig Oifis Còmhdhail Àite Malairteach an FAA gus dèiligeadh ris an eallach obrach a tha ag èirigh, seach a bhith a’ cur an gnìomh atharrachaidhean mòra poileasaidh.

