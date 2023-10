Gnìomhachasan fànais Varda a’ gleidheadh ​​làrach tighinn air tìr ann an Astràilia airson miseanan fànais san àm ri teachd

Tha Varda Space Industries, companaidh tòiseachaidh stèidhichte ann an California le fòcas air rannsachadh cungaidh-leigheis agus saothrachadh san fhànais, air aonta a ruighinn le Southern Launch, gnìomhaiche raon prìobhaideach ann an Astràilia, airson bàtaichean-fànais a thoirt air tìr san àm ri teachd. Tha seo a’ tighinn às deidh do riaghaltas na SA diùltadh cead a thoirt seachad airson a’ chiad mhisean deuchainneach aig Varda a bha a’ giùlan chungaidhean-leigheis a chaidh a dhèanamh ann an orbit ath-thòiseachadh. Cha do ghlan Rianachd Itealaich Feadarail (FAA) agus Feachd Adhair na SA bàta-fànais Varda gu tìr aig raon deuchainn armachd ann an Utah air sgàth draghan sàbhailteachd.

Tha Varda an dùil miseanan cunbhalach a dhèanamh a-steach do orbit ìosal na Talmhainn gus deuchainnean rannsachaidh cungaidh-leigheis a dhèanamh comasach agus drogaichean a dhèanamh ann am microgravity. Tha a’ chompanaidh air maoineachadh calpa iomairt fhaighinn agus tha iad a’ cur air bhog baidse tùsail de cheithir miseanan deuchainn gus na teicneòlasan riatanach a leasachadh. Rè na h-iomairtean sin, shoirbhich le Varda criostalan de ritonavir, droga HIV, taobh a-staigh a bhàta-fànais.

Gus miseanan san àm ri teachd a dhèanamh comasach, tha Varda air prìomhachas a thoirt do rannsachadh airson grunn làraich tighinn air tìr. Tha an aonta le Southern Launch a’ leigeil leis an dàrna misean aig Varda, a tha clàraichte airson meadhan 2024, a dhol air ais agus tighinn air tìr aig Raon Deuchainn iomallach Koonibba ann an Astràilia. Ach, tha Varda a’ daingneachadh gu bheil e fhathast an dùil tilleadh gu na Stàitean Aonaichte gu cunbhalach.

Tha Delian Asparouhov, cathraiche agus co-stèidheadair Varda, a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha roghainnean a bhith aca airson ath-thòiseachadh, coltach ri mar a bhios companaidhean cur air bhog a’ cleachdadh diofar phlocan cur air bhog agus puirt-fànais. Tha Raon Deuchainn Koonibba, a tha stèidhichte ann an Astràilia a Deas, a’ tabhann raon sònraichte airson ath-inntrigeadh àite malairteach. Tha Southern Launch, a bhios ag obrachadh an raon deuchainn, air aoigheachd a thoirt do ghrunn chuirmean rocaid suborbital anns na bliadhnachan mu dheireadh.

Gus miseanan fànais agus gnìomhachd ath-inntrigidh a dhèanamh ann an Astràilia san àm ri teachd, feumaidh Varda cead ath-inntrigidh malairteach fhaighinn bhon FAA. Tha Asparouhov an dùil gum bi e nas fhasa cead fhaighinn bhon FAA agus riaghladairean Astràilia airson a dhol air ais gu Raon Deuchainn Koonibba an taca ris an tagradh roimhe airson raon deuchainn armachd Utah.

