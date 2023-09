An Asteroid Bennu agus a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air an Talamh

Is dòcha gu bheil sgioba làn rionnagan air mòr-chòrdte a dhèanamh air a’ chunnart bho asteroid a chuir às do bheatha air fad air an Talamh anns an fhilm “Do not Look Up,” ach ann an da-rìribh, tha asteroid ann le comas a tha a ’bagairt air beatha a’ goirteachadh ar planaid an-dràsta. Tha comas aig an Asteroid Bennu, a chaidh a lorg ann an 2009, milleadh mòr a dhèanamh air an Talamh nam biodh e a’ conaltradh.

Ged nach fheum muinntir an àite a bhith draghail mu bhuaidh an asteroid nam beatha, is dòcha gum feum dragh a bhith air ginealaichean ri teachd. Is e an ath cheann-latha buaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig an Asteroid Bennu air 24 Sultain, 2182. Ach, tha na cothroman gum bi e a’ bualadh air an Talamh gu math caol. Ach cha do chuir sin stad air NASA bho bhith a’ cur air bhog misean gu Bennu ann an 2020 gus sampallan a chruinneachadh. Bidh an soitheach-fànais OSIRIS-REx a’ tilleadh chun Talamh air Didòmhnaich, Sultain 24 le co-dhùnaidhean eadar-phlanaidheach.

Tha Bennu na thargaid air leth brosnachail dha luchd-saidheans leis gu bheil e air fuireach sa mhòr-chuid gun atharrachadh bho chaidh siostam na grèine a chruthachadh o chionn 4.6 billean bliadhna. Mar as trice bidh e ag ionndrainn na Talmhainn, ach bidh an orbit aige a’ dol thairis air an fheadhainn againn a h-uile sia bliadhna.

Ach, a dh’ aindeoin cho comasach ‘s a tha e airson buaidhean sgriosail, chan eil an Asteroid Bennu a’ coinneachadh ri slatan-tomhais “marbhadh planaid.” A rèir NASA, thathas den bheachd gu bheil buaidh chruinneil aig creag fànais sam bith nas motha na 1 km gu 2 km ann am meud. Tha Bennu gann air an riatanas meud seo. Tha e air a chomharrachadh mar “Asteroid a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach” air sgàth cho fada ‘s a tha e còrr air 130 meatair agus cho faisg air orbit na Talmhainn.

Tha buaidh Bennu air an Talamh an urra ri grunn nithean, a’ toirt a-steach na 157 puingean buaidh a dh’ fhaodadh a bhith air an Talamh agus na coltachd aca. Ged a tha an coltachd as àirde airson buaidh air 24 Sultain, 2182, tha teansa 99.963% ann gun caill an asteroid an Talamh.

Nam biodh Bennu a’ toirt buaidh, dh’ fhaodadh e milleadh mòr a dhèanamh air an sgìre mun cuairt. Bhiodh an lùth a chaidh a leigeil ma sgaoil còrr is 20 uair nas àirde na an Tsar Bomba, an armachd niùclasach as cumhachdaiche a chaidh a dhearbhadh a-riamh.

Airson a-nis, chan eil slighe Bennu na chunnart sa bhad don Talamh, agus dh'fheumadh daoine le ùidh ann a bhith ga fhaicinn uidheamachd iomchaidh leithid teileasgop meadhanach mòr. Gus fiosrachadh fhaighinn mu shuidheachadh na sìde ann an sgìre Bhancoubhar, tha àrd-ùrlar ro-innse earbsach le ro-mheasaidhean mionaideach a tha sònraichte don nàbachd ri fhaighinn.

Tha e cudromach toirt fa-near gun toir misean leantainneach NASA gu Bennu barrachd lèirsinn air an asteroid seo a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach san àm ri teachd.

- Asteroid Bennu: Asteroid a chaidh a lorg ann an 2009 a dh’ fhaodadh a bhith na chunnart don Talamh.

– Ionad Fànais HR Mac a’ Mhaoilein: Ionad fànais ann am Bhancùbhar, Canada.

- Soitheach-fànais OSIRIS-REx: Soitheach-fànais air a chuir air bhog le NASA gus sampallan a chruinneachadh bhon asteroid Bennu.

- Asteroid a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach: Asteroid a tha mòr gu leòr agus faisg gu leòr air an Talamh gus a bhith na chunnart.

- Tsar Bomba: An armachd niùclasach as cumhachdaiche a chaidh a dhearbhadh a-riamh.

- Buidheann Fànais Chanada: Fiosrachadh mu dheidhinn Bennu asteroid.

- Àrd-ùrlar ro-aithris na sìde VIA, Weatherhood: A’ toirt seachad ro-aithrisean sìde mionaideach airson sgìre Bhancùbhar.

- Duilleag misean NASA: Ùrachaidhean air co-dhùnaidhean misean OSIRIS-REx gu Bennu.

