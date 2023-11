Creachadairean bhìorasach: A’ sgrùdadh saoghal iom-fhillte bhìorasan agus na saidealan aca

Na stad thu a-riamh a’ faighneachd dè thachras nuair a bheir bhìoras buaidh air bhìoras eile? Tha e a ’tionndadh a-mach gum faod bhìorasan gu dearbh fulang le bhìorasan eile, agus tha na builean fada bho bhith àbhaisteach. Fàilte gu saoghal inntinneach creachadairean viral agus na saidealan aca.

Nuair a thig bhìoras a-steach do chill, faodaidh e roghnachadh a bhith nan tàmh no tòiseachadh air ath-riochdachadh sa bhad. A thaobh ath-riochdachadh, bidh am bhìoras a’ gabhail smachd air innealan moileciuil na cealla gus lethbhric dheth fhèin a dhèanamh mus bris e an-asgaidh. Ach, uaireannan bidh bhìoras a’ faighinn a-mach gu bheil e air a dhol a-steach do chill anns a bheil bhìoras eile mar-thà. Is e an rud a thig às a sin blàr airson smachd eadar an dà neach-ionnsaigh, far am faod gach pàrtaidh buannachadh.

Ach, tha amannan ann far am bi bhìoras a’ tighinn tarsainn air iongnadh ris nach robh dùil nuair a thèid e a-steach do chill: creachadair bhìorasach a’ feitheamh gu sònraichte gus creach a dhèanamh air a’ bhìoras a tha a’ tighinn a-steach. Tha na creachadairean viral sin, ris an canar saidealan viral, air a bhith eòlach air bith-eòlaichean airson deicheadan. Faodaidh iad buaidh mhòr a thoirt air na bhìorasan “neach-cuideachaidh” aca, an dàrna cuid gam milleadh no gan dèanamh mar luchd-marbhadh nas èifeachdaiche.

Tha iongantas saidealan viral a’ leudachadh nas fhaide na bacteria. Bidh saidealan viral planntrais a tha nan tàmh ann an ceallan planntrais, a’ feitheamh ri bhìorasan eile, ann agus faodaidh iad buaidh mhòr a thoirt air slàinte bàrr. A bharrachd air an sin, tha rannsachadh o chionn ghoirid a’ nochdadh gur dòcha gun tàinig mòran de shiostaman anti-bhìorasach, leithid an inneal deasachaidh gine CRISPR-Cas9, bhon rèis armachd mean-fhàs eadar bhìorasan agus na saidealan aca.

Ann an lorg inntinneach o chionn ghoirid, chaidh sgioba de shealgairean phage fo-cheum bho Oilthigh Maryland, Siorrachd Baltimore air adhart air saideal phage ris an canar MiniFlayer aig a bheil dòigh-beatha gu tur gun samhail. Eu-coltach ri saidealan aithnichte eile, tha MiniFlayer air a chomas a bhith nan tàmh a chall. An àite sin, tha e air eàrr-ràdh fuar a leasachadh a leigeas leis grèim fhaighinn air a’ bhìoras cuideachaidh aige mar vampire, a ’cruthachadh com-pàirteachas do-sgaraichte a bhith a’ lorg aoigh ùr.

Tha luchd-rannsachaidh fhathast a’ faighinn a-mach na dìomhaireachdan a tha timcheall air saidealan viral, ach tha an comas cruth-atharrachadh a thoirt air ar tuigse mu ro-innleachdan anti-bhìorasach. Tha an daineamaigs toinnte eadar bhìorasan agus na saidealan aca a’ tabhann seallaidhean luachmhor air saoghal iom-fhillte creachadairean viral agus creach.

Ceistean Bitheanta

Am faod bhìorasan a bhith tinn?

Faodaidh, faodaidh bhìorasan fàs lag nan gnìomhan àbhaisteach nuair a choinnicheas iad ri bhìorasan eile ris an canar saidealan viral.

Dè a th’ ann an saidealan viral?

Is e bhìorasan a th’ ann an saidealan bhìorasach a bhios a’ creachadh bhìorasan eile. Faodaidh iad an dàrna cuid droch bhuaidh a thoirt air na bhìorasan cuideachaidh aca no an dèanamh nan luchd-marbhadh nas èifeachdaiche.

Ciamar a bheir saidealan viral buaidh air bith-eòlas?

Tha pàirt aig saidealan bhìorasach ann an rèis armachd mean-fhàs leantainneach eadar iad fhèin agus na bhìorasan cuideachaidh aca. Tha am blàr seo a’ leantainn gu leasachadh diofar shiostaman anti-bhìorasach, cuid dhiubh air an cleachdadh le luchd-rannsachaidh a’ sgrùdadh ro-innleachdan anti-bhìorasach.

Dè cho cudromach sa tha MiniFlayer, am phage saideal a chaidh a lorg o chionn ghoirid?

Is e MiniFlayer a’ chiad phage saideal a tha aithnichte a chaill a chomas a bhith nan tàmh. An àite sin, tha e air eàrr-ràdh sònraichte a leasachadh a leigeas leis grèim fhaighinn air a’ bhìoras cuideachaidh aige. Tha an lorg seo a’ toirt solas air na ro-innleachdan eadar-mheasgte a bhios saidealan viral a’ cleachdadh gus dèanamh cinnteach gum mair iad beò agus ath-riochdachadh.

