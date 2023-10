V0610 Virgo: Siostam Binary Conaltradh Meud Ìosal

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le speuradairean bhon phròiseact Binary Systems of South and North (BSN) air seallaidhean ùra a thoirt seachad air V0610 Virgo, rionnag dàna fad às. Foillsichte air an t-seirbheisiche ro-chlò-bhualaidh arXiv, tha am pàipear rannsachaidh a’ nochdadh gu bheil V0610 Virgo na shiostam dà-chonnaidh conaltraidh le meud ìosal.

Tha binaries conaltraidh, ris an canar cuideachd binaries seòrsa W Ursae Majoris (seòrsa W UMa), nan siostaman rionnag dà-thaobhach air an dèanamh suas de dhà rionnag corrach ann an conaltradh ri chèile. Tha ùine orbital goirid aca agus bidh iad a’ nochdadh atharrachaidhean solais leantainneach. Tha comas aig na siostaman sin fiosrachadh luachmhor a thoirt seachad mu mean-fhàs stellar.

Tha V0610 Virgo, a tha timcheall air 1,560 solas-bliadhna air falbh bhon Talamh, na dhàn-bhiorach a tha a’ sìor fhàs le meud follaiseach de 13.3 mag. Tha ùine orbital timcheall air ochd uairean a thìde aig an t-siostam.

A’ cleachdadh beachdan photometric, rinn an sgioba de speuradairean air an stiùireadh le Ailar Alizadehsabegh bho BSN mion-sgrùdadh air V0610 Virgo. Nochd an dàta gu bheil dà rionnag den aon mheud agus meud anns an t-siostam binary. Tha an rionnag as teotha, air a chomharrachadh mar sheòrsa speactram G3, le radius de mu 0.735 radii grèine agus tomad de 0.4 tomad grèine. Tha radius de mu 8 radii grèine agus tomad de 0.741 tomad grèine aig an rionnag as fhuaire, air a chomharrachadh mar sheòrsa speactram G0.399.

Bha an sgrùdadh a’ seòrsachadh V0610 Virgo mar shiostam dàna conaltraidh meud ìosal le co-mheas mòr de 0.998. Tha factar lìonaidh de 0.085 aig an t-siostam agus claonadh 70.65 ceum. Chaidh soillseachadh an rionnag nas teotha agus nas fhuaire a lorg mar 0.55 agus 0.43 solais grèine, fa leth.

Thug an sgrùdadh cuideachd fa-near gu bheil an gluasad eadar-dhealachaidh ùine orbital ann an V0610 Virgo a ’dol sìos, a tha àbhaisteach airson siostaman dà-chonnaidh conaltraidh meud ìosal. Bidh na binaries sin gu tric a’ dèanamh diosc a dh’ fhaodadh a bhith na làrach airson cruthachadh planaid, le aois nas giorra na aois nan rionnagan aoigheachd. Thathas a’ moladh tuilleadh bheachdan air V0610 Virgo gus faighinn a-mach am faodadh an siostam seo a bhith na àite breith airson planaidean extrasolar.

