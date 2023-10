Seallaidhean ùr-nodha air eadar-obrachaidhean snìomh microscale air an sgrùdadh le USTC a’ cleachdadh mothachairean Quantum Spin Solid-State

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Saidheans agus Teicneòlais Shìona (USTC) air tòiseachadh air sgrùdadh ùr-nodha gus faighinn a-mach dè cho duilich ‘s a tha eadar-obrachadh snìomh aig a’ microscale. Le bhith a’ cleachdadh mothachairean cuantamach snìomh stàite cruaidh, tha an sgioba ag amas air solas a thilgeil air saoghal inntinneach iongantasan snìomh annasach.

Tha iongantas snìomh, seilbh bunaiteach de ghràineanan, air a’ choimhearsnachd shaidheansail a ghlacadh o chionn fhada. Tha pàirt deatamach aige ann an raointean leithid magnetachd, coimpiutaireachd cuantamach, agus saidheans stuthan. Ach, tha a bhith a’ sgrùdadh thogalaichean snìomh aig a’ microscale air a bhith na dhùbhlain mòra mar thoradh air cuingealachaidhean nan dòighean tomhais a th’ ann.

Gus dèiligeadh ris a’ chùis fhada seo, tha luchd-saidheans USTC air mothachairean cuantamach snìomh stàite cruaidh ùr-ghnàthach a leasachadh. Bidh na mothachairean sin a’ fuasgladh na slighe airson a bhith a’ sgrùdadh raon farsaing de eadar-obrachaidhean snìomh ann an tìrean nach deach a sgrùdadh roimhe. Tron rannsachadh aca, tha an sgioba an dòchas seallaidhean nas doimhne fhaighinn air mar a bhios luchd-snìomh gan giùlan fhèin agus ag eadar-obrachadh ann an siostaman iom-fhillte.

Le bhith a’ faighinn buannachd às na comasan sònraichte a th’ aig mothachairean cuantamach snìomh stàite cruaidh, tha an luchd-rannsachaidh air adhartas iongantach a dhèanamh mu thràth. Tha iad air eadar-obrachaidhean snìomh ùr fhaicinn gu soirbheachail aig an microscale, a’ nochdadh uinneanan falaichte nach robh fios roimhe. Mar eisimpleir, tha iad air inneach snìomh exotic agus sruthan snìomh coimheach fhoillseachadh ann an grunn stuthan, a’ tabhann chothroman ùra airson adhartasan teicneòlach ann an raointean leithid spintronics.

Ceistean Cumanta

C: Dè a th 'ann an eadar-obrachadh spin?

Tha eadar-obrachadh snìomh a’ toirt iomradh air na dòighean anns am bi feartan snìomh nam mìrean, leithid dealanan, ag eadar-obrachadh le chèile no leis an àrainneachd mun cuairt orra. Bidh na h-eadar-obrachaidhean sin a’ toirt buaidh air grunn uinneanan fiosaigeach leithid magnetism agus giùlan shiostaman cuantamach.

C: Dè a th’ ann an mothachairean cuantamach snìomh stàite cruaidh?

Is e innealan ùr-ghnàthach a th’ ann an mothachairean cuantamach snìomh solid-state a leigeas le bhith a’ lorg agus a’ tomhas gu mionaideach air feartan snìomh aig a’ mhicro-sgèile. Bidh iad a’ toirt seachad dòigh gus eadar-obrachadh snìomh a sgrùdadh ann an stuthan agus siostaman nach robh furasta faighinn thuca roimhe, a’ fosgladh slighean ùra airson rannsachadh saidheansail agus leasachaidhean teicneòlach.

C: Dè a th 'ann an spintronics?

Tha Spintronics na raon de electronics nanoscale a tha ag amas air a bhith a’ cleachdadh agus a’ làimhseachadh feartan snìomh dealanan gus innealan dealanach ùr-nodha a chruthachadh. Tha e a’ tabhann adhartasan a dh’ fhaodadh a bhith ann ann an raointean leithid stòradh dàta, mothachairean magnetach, agus coimpiutaireachd cuantamach.