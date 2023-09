Modh lorgaidh luath is lèirsinneach ùr air a leasachadh airson bhìoras Monkey B

By

Chaidh artaigil ùr fhoillseachadh anns an iris Zoonoses, ag ainmeachadh leasachadh dòigh lorgaidh luath is lèirsinneach airson galar bhìoras Monkey B (BV) ann an daoine agus gnèithean macaque. Tha seo cudromach leis gu bheil ìre bàsmhorachd àrd de mu 80% aig BV, agus tha e air a chuir gu daoine tro bhìdeadh, sgrìoban, agus leòntan eile a thig bho macaques.

Leasaich an sgioba rannsachaidh dà mheasadh ath-mhìneachaidh polymerase (RPA), ainmichte RPA-VF-UL27 agus RPA-VF-US6, a tha ag amas air dà ghine glèidhte co-cheangailte ri BV. Chaidh na measaidhean sin a chur còmhla ri stiall fradharc sruthadh dìreach dùinte (VF), a’ cruthachadh inneal aon-fhillte airson breithneachadh furasta agus èifeachdach.

Às deidh na suidheachaidhean freagairt a bharrachadh, chaidh coimeas a dhèanamh eadar cugallachd agus sònrachaidhean an dà mheasadh. Sheall RPA-VF-US6 coileanadh sàr-mhath ann a bhith a’ lorg smachd adhartach plasmid, le crìoch lorgaidh de 28 leth-bhreac. Air an làimh eile, bha tar-reactivity aig RPA-VF-UL27 le HSV-1, ach dh ’fhaodadh e fhathast eadhon leth-bhreacan 3.4 de inbhean plasmid a lorg gu ceart.

B’ e aon de na co-dhùnaidhean cudromach gun robh coileanadh fìor mhath aig RPA-VF-US6 aig teòthachd an t-seòmair, le crìoch lorgaidh de leth-bhreacan plasmid 2,800. Tha seo a’ nochdadh a chomas a bhith air a chleachdadh ann an deuchainn puing-cùraim (POC), ga dhèanamh freagarrach airson deuchainn-lannan làraich às aonais ionnstramaidean sòlaimte.

Gu h-iomlan, tha leasachadh an dà mheasadh RPA seo a’ nochdadh dòigh shìmplidh, luath agus shònraichte airson a bhith a’ breithneachadh fradharc air bhìoras Monkey B. Faodar an ath-bhualadh gu lèir a chrìochnachadh aig teòthachd seasmhach taobh a-staigh 30 mionaidean, ga dhèanamh na inneal luachmhor gus lighichean-sprèidh, luchd-rannsachaidh obair-lann agus luchd-taic a dhìon bho chunnart bho ghalaran BV.

stòran:

- Chen, X., et al. (2023) Lorgadh luath is lèirsinneach air bhìoras Monkey B stèidhichte air leudachadh Polymerase Recombinase. Zoonoses. doi.org/10.15212/ZOONOSES-2023-0031.