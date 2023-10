Bidh AI ginealach a’ sgrùdadh duilgheadas P vs NP: Seallaidhean bho GPT-4

Tha sgioba de luchd-rannsachaidh air modal cànain mòr GPT-4 OpenAI a chleachdadh gus sgrùdadh a dhèanamh air an duilgheadas P vs NP a tha air a bhith ann o chionn fhada ann an saidheans coimpiutaireachd. Tha duilgheadas P vs NP, a chaidh a sgrùdadh airson faisg air còig deicheadan, ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air comasachd fuasgladh èifeachdach a dhèanamh air duilgheadasan coimpiutaireachd. Tha buaidh mhòr aig an duilgheadas seo air raointean leithid crioptachadh agus coimpiutaireachd cuantamach. Chleachd an luchd-rannsachaidh, air a stiùireadh le Qingxiu Dong, an Modh Socratic gus GPT-4 a phrògramadh agus thug iad argamaidean bho phàipear roimhe, a’ brosnachadh freagairtean brìoghmhor.

Gu sònraichte, tha GPT-4 ag argamaid nach eil P co-ionann ri NP, a’ tabhann sealladh ùr air an duilgheadas aois seo. Tha an luchd-rannsachaidh a’ daingneachadh gu bheil an sgrùdadh seo a’ sealltainn gum faod modalan cànain mòra leithid GPT-4 barrachd a dhèanamh na dìreach teacsa a ghineadh; faodaidh iad cuideachd seallaidhean a thoirt seachad a dh'fhaodadh leantainn gu leasachaidhean saidheansail.

Gus tuigse fhaighinn air cho cudromach sa tha an rannsachadh seo, tha e deatamach tuigsinn duilgheadas P vs NP. Tha e a’ tionndadh timcheall air iom-fhillteachd fuasgladh-cheistean agus dearbhadh. Faodar duilgheadasan a tha air an ainmeachadh mar “P” fhuasgladh gu furasta agus an dearbhadh gu furasta. Air an làimh eile, tha duilgheadasan a tha a’ tuiteam a-steach don raon “NP” furasta an dearbhadh ach chan eil dòighean èifeachdach ann airson fuasgladh. Tha duilgheadas P vs NP a’ ceasnachadh an gabh duilgheadasan NP fhuasgladh cho èifeachdach ri duilgheadasan P, a’ toirt dùbhlan don tuigse a th’ againn an-dràsta air crìochan coimpiutaireachd.

A’ cleachdadh an Dòigh Socratic le GPT-4, bidh Dong agus an sgioba aige a’ sgrùdadh matamataig duilgheadas P vs NP. Bidh iad a’ stiùireadh GPT-4 gus dearbhadh nach eil P co-ionann ri NP le bhith a’ gabhail ris a chaochladh agus a’ lorg contrarrachdan. Tha an dòigh-obrach seo, ris an canar dearbhadh le contrarrachd, a’ leigeil leotha pàipear foirmeil matamataigeach ath-chruthachadh, a’ stiùireadh GPT-4 tron ​​phròiseas reusanachaidh. Ach, tha feum air tuilleadh dearbhaidh gus dearbhadh dè cho cinnteach ‘s a tha na co-dhùnaidhean aca.

Tha an rannsachadh seo a’ sealltainn cleachdadh ùr de AI ginealach, a’ soilleireachadh mar as urrainn do mhodalan cànain mòra leithid GPT-4 cur ri rannsachadh saidheansail. Le bhith a’ cleachdadh comas AI airson mòran fiosrachaidh a reusanachadh agus a phròiseasadh, faodaidh luchd-rannsachaidh sgrùdadh a dhèanamh air duilgheadasan iom-fhillte agus seallaidhean ùra fhaighinn. Mar a tha an raon de AI ginealach a 'sìor fhàs, tha e a' gealltainn a bhith a 'dèiligeadh ri duilgheadasan saidheans coimpiutaireachd eile.

Stòran: Tiernan Ray agus ClipDropStability.ai