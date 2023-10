Bidh sgrùdadh a’ lorg diofar fhlùr ann an cumadh eag-shiostaman microbial ann an Sourdough

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Stàite Carolina a Tuath a’ nochdadh gu bheil cleachdadh diofar sheòrsaichean flùr ann am bèicearachd sourdough a’ cur ri cruthachadh choimhearsnachdan bacterial sònraichte. Tha buaidh mhòr aig na caochlaidhean sin ann an coimhearsnachdan microbial air aromas agus blasan aran sourdough.

Bha an sgrùdadh ag amas air cleachdaidhean bèicearan anns na cidsinean aca ath-aithris. Chruthaich an luchd-rannsachaidh ceithir luchd-tòiseachaidh sourdough a’ cleachdadh deich diofar mhin gu h-iomlan, a’ toirt a-steach an dà chuid flùr le gluten agus roghainnean gun ghluten. Chaidh an luchd-tòiseachaidh a chumail san aon àrainneachd agus am biadhadh gach latha airson 14 latha.

Bha dàta a chaidh a chruinneachadh bho gach neach-tòiseachaidh a’ toirt a-steach tomhasan pH agus àirde, a bharrachd air seallaidhean cùbhraidh. A bharrachd air an sin, chaidh sreath DNA a dhèanamh gus faighinn a-mach iomadachd agus pailteas bacteria anns gach sampall.

Thairis air an ùine 14-latha, thug an luchd-rannsachaidh fa-near gu robh gach seòrsa flùr a’ leantainn gu coimhearsnachdan microbial a bha a’ sìor fhàs sònraichte anns an toiseach. Tha seo a’ sealltainn gu bheil diofar bacteria a’ soirbheachadh air na todhar beathachaidh a tha an làthair ann am flùran eadar-dhealaichte.

Nochd an sgrùdadh measgachadh farsaing de thoraidhean metabolach, a’ leantainn gu diofar aromas air an toirt a-mach leis na coimhearsnachdan bacterial. Mar eisimpleir, thug amaranth sourdough a-mach àille a bha coltach ri hama, bha fàileadh measan aig seagal, agus bha fàileadh talmhainn aig a’ chuan.

B’ e aon lorg iongantach gun do bhrosnaich flùr seagal iomadachd mòran nas fharsainge de bacteria an taca ri flùran eile, le còrr air 30 seòrsa de bacteria an làthair. A bharrachd air an sin, thug seachd a-mach às na deich flùr luchd-tòiseachaidh a-mach le ìrean àrda de bacteria a bhios a’ toirt a-mach searbhag acetic, a’ cur ris an t-searbhag searbh ann an sourdough.

Tha an sgrùdadh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor dha bèicearan a tha airson blasan agus aromas an arain sourdough aca atharrachadh. Le bhith a’ taghadh diofar sheòrsaichean de mhin, faodaidh bèicearan buaidh a thoirt air na coimhearsnachdan microbial a tha a’ soirbheachadh nan toiseach tòiseachaidh sourdough, a’ leantainn gu raon farsaing de bhlasan gun samhail.

stòran: PeerJ (2023). DOI: 10.7717 / peerj.16163