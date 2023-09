A’ cleachdadh Gyroscope gus caochlaidhean ann an cuairteachadh na Talmhainn a thomhas

Tha sgioba de luchd-saidheans air dòigh ùr a leasachadh gus caochlaidhean ann an cuairteachadh na Talmhainn a thomhas a’ cleachdadh gyroscope. Chruthaich an luchd-rannsachaidh, a tha stèidhichte aig Amharclann Geodetic Wettzell sa Ghearmailt, cuas laser 16-meatair de dh'fhaid, ris an canar “G,” a tha ag obair mar gyroscope seòrsa fàinne. Taobh a-staigh, bidh sailean laser dùbailte a’ siubhal ann an taobh eile ag eadar-obrachadh gus pàtran eadar-theachd a chruthachadh. Lorg an luchd-rannsachaidh, mar a bhios an Talamh a’ tionndadh, gu bheil atharrachaidhean anns an ìre astair aice ri fhaicinn anns a’ phàtran eadar-theachd. Le bhith a’ dèanamh anailis air a’ phàtran eadar-theachd, bha e comasach don luchd-rannsachaidh obrachadh a-mach an astar a shiubhail puing sònraichte air an Talamh thar ùine sònraichte.

Anns an sgrùdadh aca a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Photonics, rinn an luchd-rannsachaidh deuchainn air coileanadh an gyroscope thar ùine ceithir mìosan agus bha iad comasach air fad latha sònraichte a thomhas taobh a-staigh dìreach beagan mhilleanan-tomhais. Tha an ìre mionaideachd seo fada nas àirde na dòighean a chaidh a chleachdadh roimhe gus cuairteachadh na Talmhainn a thomhas agus dh’ fhaodadh a bhith air a chleachdadh gus modalan geo-fhiosaigeach nas cruinne a thogail airson còmhdhail cruinne.

Chaidh co-dhùnaidhean na sgioba a dheasbad le Caterina Cimminelli agus Giuseppe Brunetti ann am pìos News & Views a chaidh fhoillseachadh cuideachd ann an Nature Photonics. Mhol an luchd-rannsachaidh gum faodadh an dòigh ùr seo airson fad latha a thomhas, còmhla ris na h-atharrachaidhean aige, leantainn gu modalan geo-fhiosaigeach leasaichte, aig a bheil raon farsaing de thagraidhean ann an raointean leithid saidheans gnàth-shìde agus seòladh. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gum faodadh an dòigh-obrach seo tuairisgeul nas mionaidiche a thoirt seachad air fad latha, a’ toirt aire do dhiofar fhactaran a bheir buaidh air cuairteachadh na Talmhainn, leithid tarraing na gealaich, sruthan a’ chuain, agus suidheachaidhean àile.

Gu h-iomlan, tha an dòigh-obrach ùr seo a tha stèidhichte air gyroscope a’ cumail gealltanas gun tèid ar tuigse air cuairteachadh na Talmhainn a thoirt air adhart agus a’ bhuaidh a bheir e air diofar iongantasan geo-fhiosaigeach.

stòran:

– K. Ulrich Schreiber et al, Caochlaidhean ann an ìre cuairteachaidh na Talmhainn air a thomhas le interferometer laser fàinne, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038 / s41566-023-01286-x

- Caterina Ciminelli et al, tha gyroscope laser gu mionaideach a’ cumail sùil air cuairteachadh na Talmhainn, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038 / s41566-023-01293-y