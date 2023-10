Bidh luchd-saidheans a ’leasachadh dòigh-obrach gus genomes bhìoras RNA atharrachadh a’ cleachdadh einnseanan gearraidh agus einnseanan càraidh RNA

Tha sgioba de meanbh-bhitheòlaichean bho Oilthigh Stàite Montana air dòigh a chruthachadh gus genoma bhìoras RNA atharrachadh a’ cleachdadh enzyme gearraidh agus enzyme càraidh RNA. Dh'fhoillsich an luchd-rannsachaidh na co-dhùnaidhean aca ann an Science Advances.

Chleachd an luchd-rannsachaidh siostam CRISPR seòrsa III bho Streptococcus thermophilus, bacterium a lorgar ann am bathar bainne. Tha an siostam seo air a chleachdadh gus an t-àite sònraichte a chomharrachadh ann an RNA targaid far a bheilear ag iarraidh gearradh. Aon uair ‘s gu bheil an gearradh air a dhèanamh, bidh splints DNA air an cleachdadh gus na dualan a thoirt air ais còmhla, agus an uairsin bidh iad air an ath-cheangal le bhith a’ cleachdadh einnsein ligase viral.

Gus an dòigh-obrach aca a dhearbhadh, chuir an sgioba às do earrannan den RNA ann am bhìoras Sindbis. Bha earrann flùraiseach uaine anns a’ bhìoras anns an RNA aige, agus le bhith ga ghearradh a-mach, bha e comasach don bhìoras a bhith beò ach cha robh e fluorescent tuilleadh.

Tha an sgioba rannsachaidh den bheachd gum faodadh an dòigh-obrach aca, a bharrachd air dòighean-obrach coltach ris, a bhith air a chleachdadh ann an oidhirpean rannsachaidh RNA, gu sònraichte ann a bhith a’ sgrùdadh buannachd no call gnìomh ann am bhìorasan, leithid am fòirneart. Dh’ fhaodadh an dòigh seo a bhith air a chleachdadh cuideachd gus gnìomhan ann am bhìoras a thoirt air falbh a leigeas leis drogaichean a tha airson a làimhseachadh a sheachnadh. A bharrachd air an sin, tha deasachadh RNA a’ fosgladh chothroman ùra airson leigheasan a leasachadh gus cuimseachadh agus làimhseachadh eas-òrdughan stèidhichte air RNA.

Tha an comas RNA a dheasachadh gu dìreach a’ toirt dòigh-obrach nas dìriche agus nas èifeachdaiche an coimeas ri modhan gnàthach anns a bheil grunn cheumannan tar-sgrìobhaidh. Dh’ fhaodadh buaidh a bhith aig an lorg seo air raon virology agus rannsachadh stèidhichte air RNA.

Stòr: Adhartasan Saidheans (DOI: 10.1126/sciadv.adj8277)