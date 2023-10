Beatha às deidh àite: Ag atharrachadh gu grabhataidh agus a’ briseadh chlàran

Às deidh dha còrr air bliadhna a chuir seachad san fhànais, tha an speuradair Frank Rubio a-nis mu choinneimh an dùbhlain a bhith ag ath-dhealbhadh gu beatha air an Talamh. Thill Rubio o chionn ghoirid bho mhisean 371-latha air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta, a ’dol thairis air a’ chlàr Ameireaganach a bh ’ann roimhe airson an ùine as fhaide a chaidh a chaitheamh san fhànais. Nuair a thill e, bhruidhinn Rubio aig co-labhairt naidheachd aig Ionad Fànais Johnson aig NASA ann an Houston, a’ toirt cunntas air cho duilich ‘s a tha e atharrachadh a dhèanamh air tromachd na Talmhainn. Thug e iomradh air a bhith a ’faighinn pian anns na buinn aige agus nas ìsle air ais fhad‘ s a tha a bhodhaig ag ullachadh airson taic a thoirt dha làn chuideam.

Cha robh dùil bho thùs fuireach fada Rubio san fhànais. Air sgàth aodion fuarachaidh ann an soitheach-fànais Soyuz a bha san amharc airson an turas air ais, chuir buidheann fànais na Ruis, Roscosmos, bàta-fànais falamh gus Rubio agus a cho-bhuillichean sgioba fhaighinn air ais. Mar thoradh air an sin, bha aig Rubio ri leantainn air adhart leis a’ mhisean a bhathas an dùil an toiseach airson sgioba eile. A dh'aindeoin nan suidheachaidhean ris nach robh dùil, chùm Rubio deagh bheachd, ag aithneachadh gun robh e dùbhlanach a thaobh inntinn ach riatanach a bhith air a cho-obrachadh airson bliadhna.

A bharrachd air a bhith a 'briseadh clàr Ameireaganach airson an ùine as fhaide san fhànais, bha Rubio ag amas air clach-mhìle eile a choileanadh rè a mhisean. Dh'fheuch e ri tomato fhàs san fhànais, rud a bhiodh air a bhith na choileanadh mòr. Ach, chuir e ceàrr air an tomato agus cha b’ urrainn dha a lorg, a’ leantainn gu prothaideachadh gur dòcha gun do dh’ ith e e gun fhiosta.

Nuair a thilleas iad chun Talamh, bidh speuradairean gu tric a’ faighinn eòlas air iongantas ris an canar “space adjustment syndrome.” Tha an suidheachadh seo a’ toirt a-steach duilgheadas ann a bhith a’ cumail suas cothromachadh agus co-òrdanachadh mar thoradh air gluasad grabhataidh. Thug Rubio iomradh air a bhith a’ faireachdainn gluasad chun làimh dheis no chlì nuair a bha e a’ feuchainn ri coiseachd dìreach, a dh’ aindeoin inntinn shoilleir a bhith aige.

Tha turas Rubio a’ soilleireachadh na dùbhlain fiosaigeach is saidhgeòlach a tha mu choinneamh speuradairean rè mhiseanan fànais fad-ùine. Mar a bhios daoine a’ leantainn air adhart a’ sgrùdadh crìochan an fhànais, bidh tuigse air buaidh microgravity agus ath-dhealbhadh gu beatha air an Talamh fhathast nan raointean rannsachaidh deatamach.

