Ag atharrachadh gu grabhataidh às deidh bliadhna san fhànais

Às deidh dha 371 latha a chuir seachad san fhànais, tha an speuradair Frank Rubio a-nis mu choinneimh na dùbhlain a tha an lùib a bhith ag atharrachadh gu tromachd na Talmhainn. Nuair a thill e, bhruidhinn Rubio mun mhì-chofhurtachd a dh’fhiosraich e, gu sònraichte na chasan agus na b’ ìsle air ais, leis gu bheil a bhodhaig ag atharrachadh a rèir an cuideam a bharrachd. Bha Rubio air a bhith na phàirt de mhisean àbhaisteach sia mìosan, ach air sgàth aodion fuarachaidh ann an soitheach-fànais Soyuz, bha aige fhèin agus an sgioba aige ri tilleadh chun Talamh nas tràithe na bha dùil.

Dh’aidich Rubio gun robh e na dhùbhlan dha bliadhna a chaitheamh còmhla san fhànais leis gu bheil e dèidheil air a bhith a-muigh. Ach, ghabh e ris a’ ghluasad inntinn a bha a dhìth airson a’ mhisean agus chuir e fòcas air a bhith ag atharrachadh ri suidheachaidhean beatha san fhànais. Leig an inntinn seo leis a dhol thairis air a’ chlàr Ameireaganach a bh’ ann roimhe airson an ùine as fhaide a chaidh a chaitheamh san fhànais, a bha aig Mark Vande Hei.

Rè a chuid ùine aig an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), dh'fheuch Rubio cuideachd ri tomato fhàs. Ged a ghlèidh e ann am poca le Velcro e, gu mì-fhortanach chaill e lorg air agus tha amharas ann gur dòcha gun do thiormaich e no gun deach a mhearachdachadh mar sgudal. Rinn Rubio prothaideachadh gu h-èibhinn gum faodadh cuid a bhith den bheachd gun do dh'ith e an tomato dìomhair.

Le bhith a’ tilleadh chun Talamh às deidh ùine fhada san fhànais thig na dùbhlain aige fhèin. Mhìnich Rubio gum biodh a chorp an toiseach a’ gluasad chun làimh dheis no chlì fhad ‘s a bha e a’ feuchainn ri coiseachd dìreach, a ’soilleireachadh an dì-cheangal eadar inntinn agus bodhaig. Tha an ùine atharrachaidh seo cumanta airson speuradairean a bhith a’ leughadh gu grabhataidh às deidh dhaibh ùine fhada a chaitheamh san fhànais.

Tha eòlasan Rubio a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air na h-atharrachaidhean fiosaigeach is saidhgeòlach a dh’ fheumar airson speuradairean a’ tilleadh bho mhiseanan fànais fad-ùine. Mar a bhios daonnachd a’ leantainn air adhart a’ sgrùdadh agus a’ putadh crìochan sgrùdadh fànais, bidh tuigse air na dùbhlain sin deatamach airson sunnd sgiobaidhean san àm ri teachd.

stòran:

- Al Arabiya (artaigil stòr)