An speuradair NASA Frank Rubio ag atharrachadh gu Beatha air ais air an Talamh às deidh Misean Fànais Fad na bliadhna

Thill speuradair NASA Frank Rubio dhan Talamh o chionn ghoirid às deidh dha còrr air bliadhna a chuir seachad san fhànais. Aig co-labhairt naidheachd a chaidh a chumail aig Ionad Fànais Johnson aig NASA ann an Houston, Texas, bheachdaich Rubio air na dùbhlain a tha an lùib a bhith ag atharrachadh gu tromachd na Talmhainn. Thug e iomradh air a bhith mì-chofhurtail na chasan agus nas ìsle air ais anns a 'chiad beagan làithean, leis gu robh a chorp a' fàs a-rithist gu bhith a 'toirt taic dha a chuideam fhèin.

Bhathar an dùil gum mair misean Rubio an toiseach airson sia mìosan, ach air sgàth aodion fuarachaidh ann an soitheach-fànais Soyuz, b’ fheudar dha fhèin agus a chompanaich tilleadh chun Talamh às deidh 371 latha. Thachair an aodion fuarachaidh san Dùbhlachd, is dòcha air adhbhrachadh le micrometeoroid. Mar rabhadh, cho-dhùin buidheann fànais na Ruis, Roscosmos, bàta-fànais falamh Soyuz a chuir chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta gus a bhith na charbad cùl-taic. Leig seo le Rubio agus a cho-speuradairean tilleadh chun Talamh anns an t-soitheach-fànais tùsail, ach bha aca ri gabhail thairis an rùn a chaidh a shònrachadh an toiseach don sgioba a bha san amharc airson an dàrna bàta.

Dh’aidich Rubio gun robh e na dhùbhlan dha bliadhna a chaitheamh leis an stèisean fànais, leis gu bheil e a’ còrdadh ris a bhith a-muigh. Ach, fhuair e air atharrachadh gu inntinn a rèir na bha timcheall air agus ghabh e ris gur e an stèisean fànais a dhachaigh airson an ath 12 mìosan. A dh'aindeoin nan suidheachaidhean ris nach robh dùil, thug leudachadh air misean Rubio cothrom dha an clàr a bhriseadh airson an ùine as fhaide a chuir speuradair Ameireaganach seachad san fhànais. Chaidh e seachad air clàr Mark Vande Hei ann an 2022 de 355 latha an dèidh a chèile.

Thug tilleadh chun Talamh na dùbhlain aige fhèin. Thug Rubio iomradh air a’ mhothachadh a bh’ ann a bhith a’ gluasad chun na làimh dheis no chlì fhad ‘s a bha e a’ feuchainn ri coiseachd dìreach, rud a thug air beagan fàs cleachdte ris. Mhìnich e ged a bha inntinn soilleir, cha do fhreagair a chorp mar a bha dùil.

Rè a chuid ùine air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta, thòisich Rubio air deuchainn gus tomato fhàs. Ged a dh'fheuch e ri a dhèanamh tèarainte le Velcro, chuir e ceàrr e agus cha b' urrainn dha a lorg a-rithist. Bha Rubio gu h-èibhinn a’ tuairmeas gur dòcha gun do thiormaich e agus gun deach a mhearachdachadh airson sgudal, no gun do dh’ ith e e gun fhios dha.

Gu h-iomlan, tha misean Rubio a’ soilleireachadh na h-atharrachaidhean corporra is inntinn a dh’ fheumas speuradairean a dhèanamh nuair a thilleas iad bho bhith a’ fuireach fada san fhànais. Bidh na h-eòlasan aca a’ cur ri rannsachadh saidheansail agus adhartasan ann an rannsachadh fànais.

