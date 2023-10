Sealladh Ùr: A’ sgrùdadh an Aurora Infrared Enigmatic air Ùranus

Am measg cho farsaing sa tha an siostam grèine againn, tha speuradairean Oilthigh Leicester air solas a chuir air iongantas a tha fada air an teòiridh ach nach gabh a thuigsinn - aurora fo-dhearg air Ùranus. Ann an sgrùdadh ùr-nodha, tha an luchd-rannsachaidh air a’ chiad tomhas den t-sealladh cosmach seo a chlàradh gu soirbheachail, a’ stiùireadh ar tuigse air planaidean a-muigh gu àirdean ùra agus a’ nochdadh seallaidhean air raointean magnatach enigmatic de bhuidhnean celestial.

Tha Aurorae, a tha tarraingeach do sholas nàdurrach a’ taisbeanadh a tha gràsmhor do roinnean pòla na Talmhainn, air am breith bho ghràineanan fo chasaid a tha a’ bualadh air àile planaid air na loidhnichean achaidh magnetach aice. Fhad ‘s a tha iad air Uranus, àile làn de hydrogen agus helium, bidh na tubaistean sin a’ sgaoileadh solas taobh a-muigh an speactram faicsinneach, a dh’ fheumas a bhith a’ cleachdadh seallaidhean fo-dhearg airson an lorg.

Gus am foillseachadh ùr-nodha seo a choileanadh, chleachd luchd-saidheans comasan cumhachdach teileasgop Keck II, inneal optigeach a tha ainmeil airson a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan celestial. Le bhith a’ dèanamh mion-sgrùdadh mionaideach air tonnan solais sònraichte a chaidh a sgaoileadh bho Uranus, rinn iad mìneachadh air còdan-bàr speactram a’ phlanaid, gu sònraichte le fòcas air soilleireachd H3 + - gràinneag le uallach a tha ag obair mar theirmiméadar cosmach, a’ comharrachadh teòthachd agus dùmhlachd an àile. B’ e na fhuair iad a-mach àrdachadh inntinneach ann an dùmhlachd H3 +, an cois atharrachaidhean teothachd glè bheag - pàtran a bha a’ nochdadh nam pròiseasan ionachaidh co-cheangailte ri aurora fo-dhearg.

Tha an tuigse ùr seo air aurora infridhearg Uranus a’ toirt buaidh mhòr air diofar thaobhan de rannsachadh fànais. Tha am prìomh ùghdar Emma Thomas, oileanach PhD aig Oilthigh Leicester, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e ann a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachd teothachd a chithear ann am fuamhairean gas mar Uranus. Bidh na planaidean sin a’ taisbeanadh teodhachd fada nas fhaide na na dh’ fhaodadh teasachadh grèine leis fhèin a mhìneachadh, a’ toirt air luchd-rannsachaidh a ràdh gu bheil an aurora shunndach a’ gineadh teas agus ga ghiùlan sìos chun chrios-meadhain magnetach.

A bharrachd air an sin, tha an sgrùdadh a’ gealltainn ar tuigse air exoplanets - saoghal fad às a bhios gu tric a’ roinn feartan fiosaigeach le Ùranus agus an co-aoisean cosmach. Le bhith a’ sgrùdadh ceangal an aurora ri raon magnetach agus àile Uranus, faodaidh luchd-saidheans ro-innse fiosraichte a dhèanamh mu cho comasach sa tha na planaidean fad às, a’ faighinn seallaidhean luachmhor air na h-àileachdan agus na raointean magnetach aca.

Gu h-iongantach, tha an rannsachadh seo cuideachd a’ tabhann seallaidhean ris nach robh dùil air a’ phlanaid againn fhèin. Le bhith a’ sgrùdadh aurora Uranus agus na feartan magnetach sònraichte aige, faodaidh luchd-saidheans tuigse nas doimhne fhaighinn air tionndadh geomagnetic na Talmhainn - tachartas ainneamh far am bi na pòlaichean magnetach ag atharrachadh àiteachan. Leis gu bheil Uranus a’ faighinn eòlas air dreach làitheil den iongantas seo mar thoradh air mì-rianachd nan tuaghan cuairteachaidh agus magnetach aige, tha an sgrùdadh seo a’ toirt cothrom nach fhacas a-riamh sgrùdadh a dhèanamh air buaidh tionndadh air ais air siostaman a tha an urra ri raon magnetach na Talmhainn, leithid saidealan, conaltradh agus seòladh.

Gu crìch, tha lorg aurora infridhearg air Uranus a’ comharrachadh clach-mhìle ann an sgrùdadh fànais. Tha an sgrùdadh nochdaidh seo a’ fuasgladh na slighe airson fuasgladh fhaighinn air dìomhaireachdan fad-ùine taobh a-staigh ar siostam grèine agus aig an aon àm a’ tabhann seallaidhean inntinneach air na h-iongantasan cosmach a tha taobh a-muigh ar nàbachd galactic.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an aurora?

A: Is e taisbeanadh solais nàdarra a th’ ann an aurora a bhios a’ tachairt ann an cuid de roinnean de dh’ àile planaid nuair a bhios gràinean fo chasaid a’ bualadh air an àile air loidhnichean achaidh magnetach.

C: Carson a bha feum air amharc fo-dhearg airson an aurora air Ùranus a lorg?

A: Air Uranus, far a bheil an àile làn de hydrogen agus helium, bidh na tubaistean a bhios a’ sgaoileadh solas a’ tachairt taobh a-muigh an speactram faicsinneach, a’ ciallachadh gun cleachdar beachdan fo-dhearg.

C: Ciamar a rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air an aurora air Ùranus?

F: Chleachd an luchd-rannsachaidh an teileasgop Keck II gus mion-sgrùdadh a dhèanamh air tonnan solais sònraichte a chaidh a leigeil a-mach à Ùranus, a’ sgrùdadh soilleireachd a’ phìos casaid H3+ mar chomharradh air feartan an aurora.

C: Dè tha lorg an aurora infridhearg air Uranus a’ ciallachadh airson tuigse air exoplanets?

A: Le bhith a’ sgrùdadh a’ cheangail eadar an aurora agus raon magnetach agus àile Uranus, faodaidh luchd-saidheans ro-innse fiosraichte a dhèanamh mu na h-àileachdan agus raointean magnetach exoplanets, a’ toirt sealladh dhuinn air na comasan aca taic a thoirt do bheatha.

C: Ciamar a tha sgrùdadh air aurora Uranus a’ cur ri ar tuigse air tionndadh geomagnetic na Talmhainn?

F: Leis gu bheil Uranus a’ faighinn eòlas air tionndadh làitheil de thionndadh geomagnetic, faodaidh sgrùdadh a dhèanamh air na feartan aurora agus magnetach aige luchd-saidheans a chuideachadh gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air a’ bhuaidh a bheir tionndadh air ais air siostaman a tha an urra ri raon magnetach na Talmhainn, leithid saidealan, conaltradh agus seòladh.