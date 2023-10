Beachdan ùra air Ùranus: Aurora fo-dhearg air a dhearbhadh airson a’ chiad uair

Tha speuradairean Oilthigh Leicester air dearbhadh gu bheil aurora fo-dhearg air planaid a-muigh Uranus. Dh’ fhaodadh an lorg ùr-nodha seo na dìomhaireachdan a tha air cùl raointean magnetach planaidean san t-siostam grèine againn fhuasgladh agus eadhon solas a thoirt seachad air comas beatha air saoghal fad às. Fhad ‘s a thathas air sùil a thoirt air aurorae ultraviolet Uranus bho 1986, is e seo a’ chiad uair a chaidh aurora fo-dhearg a dhearbhadh.

Tha Aurorae air adhbhrachadh le mìrean làn shunndach a’ bualadh ri àile planaid air na loidhnichean achaidh magnetach aice. Air an Talamh, tha na tubaistean sin a 'ciallachadh gu bheil na Solais a Tuath agus a Deas iongantach. Bidh Uranus, a tha sa mhòr-chuid air a dhèanamh suas de hydrogen agus helium, a’ sgaoileadh solas nas fhaide na an speactram faicsinneach, a’ toirt a-steach an infridhearg.

Chleachd sgioba de luchd-saidheans an teileasgop Keck II gus mion-sgrùdadh a dhèanamh air tonnan solais sònraichte a chaidh a sgaoileadh bho Ùranus anns an speactram infridhearg. Le bhith a’ sgrùdadh nan loidhnichean sgaoilidh, bha e comasach dhaibh atharrachaidhean a dhearbhadh ann an soilleireachd ions H3+, gràinne le cosgais. Bha an t-eadar-dhealachadh seo ann an soilleireachd na thermometer, a 'toirt sealladh air àile na planaid.

Sheall na beachdan àrdachadh mòr ann an dùmhlachd H3 + ann an àile Uranus, a’ nochdadh gu robh aurora fo-dhearg ann. Chan e a-mhàin gu bheil an lorg seo a’ neartachadh ar tuigse mu na raointean magnetach san t-siostam grèine againn ach tha e cuideachd a’ toirt buaidh air a bhith a’ comharrachadh exoplanets eile a dh’ fhaodadh fuireach.

Prìomh ùghdar Emma Thomas, Ph.D. oileanach aig Oilthigh Leicester, a’ moladh gum faodadh an aurora shunndach air planaidean mòra gas mar Uranus mìneachadh carson a tha iad nas teotha na bha dùil. Tha an teòiridh seo a’ cumail a-mach gu bheil an aurora a’ gineadh agus a’ putadh teas bhon aurora sìos chun a’ chrios-meadhain magnetach. Le bhith a’ sgrùdadh aurora Uranus, faodaidh luchd-saidheans ro-innse a dhèanamh mu àileachdan agus raointean magnetach exoplanets coltach ris agus dearbhadh dè cho freagarrach sa tha iad airson beatha.

Tha dearbhadh aurora fo-dhearg air Uranus a’ comharrachadh àm ùr de sgrùdaidhean aurora air a’ phlanaid. Tha toraidhean an sgrùdaidh seo a’ cur ris an eòlas a th’ againn air auroras fuamhaire deigh, raointean magnetach planaid, agus eadhon uinneanan tearc air an Talamh, leithid tionndadh geomagnetic.

Ceistean Bitheanta

C: Dè a th’ ann an aurora?

Is e taisbeanadh solais nàdarra a th’ ann an aurora a bhios a’ tachairt nuair a bhios mìrean fo chasaid bhon ghrèin ag eadar-obrachadh le raon magnetach planaid agus a’ bualadh le dadaman san àile.

C: Dè a th’ ann an aurora infridhearg?

Tha aurora infridhearg a’ toirt iomradh air sgaoileadh solais taobh a-muigh an speactram faicsinneach anns na tonnan fo-dhearg. Tha e air adhbhrachadh le mìrean làn shunndach a’ bualadh ri àile planaid.

C: Carson a tha lorg aurora infridhearg air Uranus cudromach?

Tha dearbhadh aurora infridhearg air Uranus a’ toirt sealladh luachmhor air raointean magnetach a’ phlanaid agus a’ toirt buaidh air a bhith a’ comharrachadh exoplanets a dh’ fhaodadh fuireach.

C: Ciamar a chaidh an aurora infridhearg air Uranus a dhearbhadh?

Chleachd luchd-saidheans an teileasgop Keck II gus mion-sgrùdadh a dhèanamh air tonnan solais sònraichte a chaidh a sgaoileadh bho Ùranus anns an speactram infridhearg. Le bhith a’ sgrùdadh nan loidhnichean sgaoilidh, b’ urrainn dhaibh eadar-dhealachaidhean a dhearbhadh ann an soilleireachd ions H3+, a’ sealltainn gu robh aurora fo-dhearg ann.

C: Dè as urrainn dhuinn ionnsachadh bho bhith a’ sgrùdadh aurora Uranus?

Faodaidh sgrùdadh air aurora Uranus ar cuideachadh le bhith a’ tuigsinn raointean magnetach agus feartan àile planaidean mòra deigh, an dà chuid taobh a-staigh ar siostam grèine agus nas fhaide air falbh. Tha an t-eòlas seo a’ cur ri ar tuigse air exoplanets agus an comas a bhith a’ toirt aoigheachd do bheatha.