Buaidh Hydrogen Neutral air Teicheadh ​​​​bho Photons Lyman-Alpha ann an Galaxies Reionization-Epoch

Tha speuradairean fhathast mì-chinnteach mu phròiseas agus àm an reionization, agus sin nuair a chaidh an hydrogen sa chruinne-cè ionachadh a-rithist às deidh dha a bhith ann mar dadaman neodrach airson timcheall air 200 millean bliadhna. Tha reionization air a stiùireadh le photons Lyman-continuum (LyC), aig a bheil an lùth gus dealanan a leagail a-mach à atoman hydrogen. Is e a’ cheist, cò às a thàinig na photons LyC seo? Tha mòran de reul-eòlaichean den bheachd gu robh pàirt aig galaxies tràth ann a bhith ag ath-chruinneachadh na cruinne-cè.

Rè ùine an reionization, bha galaxies ann a chuir a-mach rèididheachd Lyman-Alpha (Lyα), a thèid a leigeil ma sgaoil nuair a ghluaiseas dadaman hydrogen bhon chiad staid inntinneach aca chun staid talmhainn aca. Ach, cha b 'urrainn dha a h-uile photon Lyα teicheadh ​​​​bho na galaxies sin. Ma tha photon Lyα a 'sgapadh gu oir galaxy, faodaidh e teicheadh ​​​​agus lorgar e. Mura h-urrainn dha photons Lyα teicheadh, tha e a 'moladh nach urrainn dha photons LyC teicheadh ​​​​cuideachd, agus nach do chuir galaxy ri reionization.

Dh’ fhaodadh làthaireachd haidridean neodrach (HI) anns na galaxies sin a bhith air bacadh a chuir air teicheadh ​​​​bho photons Lyα agus, mar sin, photons LyC. Gus seo a sgrùdadh, chaidh sgrùdadh a dhèanamh air sampall de galaxies a chaidh fhaicinn faisg air deireadh an reionization, a’ cleachdadh sgaoilidhean Lyα agus [CII] (sgaoileadh bho ghualain a tha air an ìre cheart de lùth a ghabhail a-steach airson aon dealan gus teicheadh) gus na gluasadan dearga aca a thomhas.

Chaidh coimeas a dhèanamh eadar na gluasadan dearga de sgaoilidhean Lyα agus [CII] anns gach galaxy. Lorg an luchd-rannsachaidh gu robh an astar eadar an dà sheòrsa sgaoilidhean, ris an canar an Lyα velocity offset, ceangailte gu dearbhach ri tomad gas HI ann an galaxies bho Epoch of Reionization. Tha seo a’ nochdadh gu bheil buaidh aig susbaint gas iomlan HI air teicheadh ​​​​Lyα anns na galaxies sin, seach roinnean ionadail.

Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gu bheil barrachd is barrachd de ghas HI ga dhèanamh nas duilghe dha photons Lyα teicheadh, a tha cuideachd a’ cur bacadh air teicheadh ​​bho photons ionachaidh LyC. Tha seo a’ moladh gum faod sgrùdadh air susbaint HI iomlan galaxies sealladh a thoirt seachad air a’ phròiseas ath-thionndaidh den chruinne-cè.

Thathas an dùil gun toir beachdan san àm ri teachd le Teileasgop Fànais James Webb (JWST) dàta de chàileachd nas àirde air seann galaxies bhon àm reionization, a’ tabhann tuigse nas fheàrr air an ùine chudromach seo ann an eachdraidh na cruinne.

Stòran: Lauren Elicker, Oilthigh Cincinnati