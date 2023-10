Bidh mothachairean tracadh rionnag ùra a’ comasachadh lorg sprùilleach saideal

Thathas a’ leasachadh mothachairean tracadh rionnag gus saidealan a chuideachadh a’ lorg sprùilleach cunnartach orbital nach fhaicear bhon talamh. Bidh luchd-leantainn rionnag a’ cleachdadh suidheachadh aithnichte nan rionnagan gus saidealan a chumail air an stiùireadh gu ceart. Tha Arcsec, eòlaiche co-phàirtean bàta-fànais Beilgeach, ann an com-pàirteachas leis an iomairt riaghlaidh trafaic fànais Portagal NeuraSpace gus rianadair rionnag lorg sprùilleach a leasachadh a thathar an dùil a thaisbeanadh san fhànais ro 2025. Le bhith a’ cothlamadh mothachairean Arcsec leis an dàta a th’ aig NeuraSpace bho thùsan poblach agus teileasgop talmhainn. com-pàirteachasan, bidh an iomairt Portagal comasach air lorg a chumail air sprùilleach orbital mòran nas lugha. Aig an aon àm, tha Redwire, a tha stèidhichte ann an Jacksonville, Florida, air rianadair rionnag a leasachadh a lorgas sprùilleach agus a thathar an dùil a bhith ann an orbit anns na sia mìosan a tha romhainn. Tha luchd-saothrachaidh eile cuideachd a’ sgrùdadh leasachadh lorgairean rionnag airson lorg sprùilleach.

Is e aon iarrtas airson lorgairean rionnag ann an lorg sprùilleach ìomhaighean de nithean neo-cho-obrachail faisg air bàta-fànais. Tha True Anomaly, neach-dèanaidh saideal stèidhichte ann an Denver, an dùil lorgairean rionnag Redwire SpectraTRAC agus camarathan a chleachdadh airson soithichean-fànais a tha coisrigte don adhbhar seo. Tha Luis Gomes, Ceannard an eòlaiche saideal beag AAC Clyde Space, a’ mìneachadh gum faod luchd-leantainn rionnag nithean neo-nàdurrach a lorg mar-thà, ach mar as trice cha tèid an dàta seo a leigeil seachad gus cumhachd coimpiutaireachd air bòrd a ghleidheadh.

Tha Arcsec cuideachd a’ sgrùdadh dhòighean air lorgairean rionnag ath-shuidheachadh a tha mar-thà ann an orbit gus sprùilleach a lorg. Tha a’ chompanaidh air 50 rianadair rionnag a lìbhrigeadh gu ruige seo, gu h-àraidh gu cubesats malairteach ann an orbit ìosal air an Talamh. Bhiodh cosgaisean a bharrachd an lùib a bhith a’ toirt a chreidsinn air luchd-ceannach rianadair rionnag sùil a chumail air sprùilleach ach dh’ fhaodadh e ìomhaigh branda nan gnìomhaichean a leasachadh. Tha an com-pàirteachas eadar Arcsec agus NeuraSpace a’ toirt brosnachadh do luchd-cleachdaidh rianadair rionnag a bhith nan luchd-faire sprùilleach, oir gheibheadh ​​luchd-ceannach seirbheis agus seallaidhean nas fheàrr bhon àrd-ùrlar riaghlaidh trafaic fànais.

